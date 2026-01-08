Sara Uribe confiesa a quién apoyó para que ganara en La casa de los famosos Colombia 2

Sara Uribe asistió emocionada a la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 3 en Canal RCN, donde reveló detalles de su participación y sorprendió a sus fans al confesar a quién apoyó para ganar la segunda temporada.

¿A quién apoyó Sara Uribe para que ganara La casa de los famosos Colombia 2?

El Canal RCN ha lanzado oficialmente el día de hoy la rueda de prensa de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3, donde varios de los habitantes que ya ingresaron por votaciones y fueron confirmados por El Jefe, asistieron para revelar a los medios y periodistas lo que se verá de ellos dentro de la casa de convivencia.

Con la rueda de prensa realizada en Canal RCN, empieza oficialmente La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Allí, Sara Uribe, quien ya hace parte de este selecto grupo, relató a sus seguidores por medio de sus historias de Instagram todo lo que iba sucediendo.

Y fue en medio de estas historias que la modelo y presentadora paisa confesó que durante la segunda temporada de La casa, tanto su equipo como ella, apoyaron desde un inicio a Altafulla para que ganara.

En 2025, el team Sara Uribe fue team Altafulla", escribió la modelo.

Sara Uribe manifestó que fue team Altafulla. (Fotos: Canal RCN)

¿Por qué Sara Uribe reveló a quién apoyó para que ganara en La casa de los famosos Colombia 2?

Durante la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 3, Altafulla interpretó varios de sus temas, y Sara Uribe lo grabó en videos para revelar que había sido su favorito.

Esta acción hizo recordar a varios fans, que tal vez Sara se sintió identificada con la perseverancia que tuvo el cantante a pesar de haber ingresado al reality a mitad de programa, para ella sentirse la ganadora de esta "novela de la vida real" que inicia el próximo 12 de enero a las 8:00 p.m y que no te puedes perder.

Sara Uribe asistió a la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 3 para revelar que Altafulla fue su favorito. (Foto: Canal RCN)

¿Sara Uribe tendrá rivalidad con Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de que en redes se especulara la supuesta rivalidad que tendrían ambas mujeres, Manuela Gómez salió a desmentirlas afirmando que entre Sara y ella había una formidable amistad.

Recuerden mis amores que estamos en un reality show y todo se vale, Sara y yo siempre hemos sido grandes amigas, hemos compartido momentos inolvidables que no están en las redes sociales, porque siempre nos enfocamos fue en disfrutar de los momentos", dijo Gómez por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Dejando así en claro que en vez de una enemistad, los colombianos verán una alianza entre ambas para lograr ganarse el corazón del público.