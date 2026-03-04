Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

En el Día Mundial de la Obesidad aprende hábitos clave para prevenir sobrepeso y cuidar de tu salud.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables
Día Mundial de la Obesidad: consejos prácticos y efectivos para mantenerte saludable siempre. (Foto: Freepik)

Este 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de mantener hábitos saludables y prevenir problemas relacionados con el sobrepeso.

¿Qué hábitos pueden ayudar a prevenir la obesidad?

La obesidad no solo afecta la apariencia física, sino que también puede generar complicaciones de salud como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Uno de los principales hábitos es mantener una alimentación equilibrada, priorizando frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales.

Evitar el exceso de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas es fundamental para reducir el riesgo de ganar peso de forma rápida y poco saludable.

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables
Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables

Además, realizar actividad física de manera regular es clave. No hace falta acudir a un gimnasio; caminar, subir escaleras o practicar algún deporte varias veces por semana ayuda a mantener el metabolismo activo y mejora la salud general.

Dormir bien y gestionar el estrés también influyen directamente en el peso corporal y en la relación que tenemos con la comida.

¿Cuáles son las claves para incorporar los hábitos saludables y evitar obesidad?

Pequeños cambios diarios pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, planificar las comidas de la semana evita recurrir a opciones rápidas y poco nutritivas.

Incluir snacks saludables, como frutos secos o frutas, ayuda a controlar el hambre entre comidas.

También es útil leer las etiquetas de los alimentos y conocer las porciones recomendadas.

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables
Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables

Mantener una hidratación adecuada y reducir el consumo de alcohol puede favorecer el equilibrio calórico.

Finalmente, recordar que cada persona es diferente y que la obesidad no solo depende de la fuerza de voluntad, sino de factores genéticos, hormonales y ambientales, puede ayudar a tener una visión más realista y positiva del proceso.

El Día Mundial de la Obesidad se celebra para crear conciencia sobre la importancia de prevenir y tratar la obesidad, promover estilos de vida saludables y educar a la población sobre los riesgos asociados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la obesidad como una enfermedad porque provoca alteraciones metabólicas, aumenta la probabilidad de padecer algunas enfermedades.

