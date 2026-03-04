Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

Este 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de mantener hábitos saludables y prevenir problemas relacionados con el sobrepeso.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

¿Qué hábitos pueden ayudar a prevenir la obesidad?

La obesidad no solo afecta la apariencia física, sino que también puede generar complicaciones de salud como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Uno de los principales hábitos es mantener una alimentación equilibrada, priorizando frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

Evitar el exceso de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas es fundamental para reducir el riesgo de ganar peso de forma rápida y poco saludable.

Día Mundial de la Obesidad: consejos prácticos y efectivos para mantenerte saludable siempre. (Foto: Freepik)

Además, realizar actividad física de manera regular es clave. No hace falta acudir a un gimnasio; caminar, subir escaleras o practicar algún deporte varias veces por semana ayuda a mantener el metabolismo activo y mejora la salud general.

Dormir bien y gestionar el estrés también influyen directamente en el peso corporal y en la relación que tenemos con la comida.

¿Cuáles son las claves para incorporar los hábitos saludables y evitar obesidad?

Pequeños cambios diarios pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, planificar las comidas de la semana evita recurrir a opciones rápidas y poco nutritivas.

Artículos relacionados Juanda Caribe Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémicas y envió contundente mensaje: “Hoy escojo”

Incluir snacks saludables, como frutos secos o frutas, ayuda a controlar el hambre entre comidas.

También es útil leer las etiquetas de los alimentos y conocer las porciones recomendadas.

Día Mundial de la Obesidad: consejos prácticos y efectivos para mantenerte saludable siempre. (Foto: Freepik)

Mantener una hidratación adecuada y reducir el consumo de alcohol puede favorecer el equilibrio calórico.

Finalmente, recordar que cada persona es diferente y que la obesidad no solo depende de la fuerza de voluntad, sino de factores genéticos, hormonales y ambientales, puede ayudar a tener una visión más realista y positiva del proceso.

El Día Mundial de la Obesidad se celebra para crear conciencia sobre la importancia de prevenir y tratar la obesidad, promover estilos de vida saludables y educar a la población sobre los riesgos asociados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la obesidad como una enfermedad porque provoca alteraciones metabólicas, aumenta la probabilidad de padecer algunas enfermedades.