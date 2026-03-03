Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, compartió su inesperada reacción tras su beso con Valentino Lázaro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza tras el beso de Alexa y Valentino? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, varios internautas generaron una variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los acontecimientos que han presentado las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de Alexa Torrex ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras los distintos acontecimientos que ha presentado dentro de la competencia, en especial, por un inesperado beso que se dio con Valentino y Mariana Zapata.

Durante el reto, las celebridades se cubrieron los ojos con una vende en la que algunos de ellos, tenían que adivinar quién les daba un inesperado beso y uno de los momentos más inesperado fue cuando Alexa participó en el reto, al ser una mujer comprometida.

¿Cuál fue el beso que Alexa Torrex se dio recientemente con Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Alexa Torrex ha manifestado en varias ocasiones que está disfrutando de un importante momento a nivel emocional, no solo por su participación en La casa de los famosos Colombia, sino que también, por ser una mujer comprometida con Jhorman Toloza.

Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col
¿Cómo fue el beso entre Valentino y Alexa? | Foto; Canal RCN

Por su parte, Alexa dividió una ola de comentarios en las últimas horas mediante las distintas plataformas digitales acerca del reciente beso que se dio con Valentino Lázaro y, posteriormente con Mariana Zapata.

Durante la sección, llamada ‘adivina quién se besa’ las celebridades vivieron un divertido momento dentro de la competencia, en especial, por los besos que se dieron entre ellos para adivinar el nombre. Sin duda, la reacción de Valentino ante el beso de Alexa generó una gran variedad de reacciones en la competencia.

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza ante el beso de su prometida, Alexa Torrex y Valentino Lázaro?

Tras el reciente beso que Alexa Torrex se dio con Valentino Lázaro, internautas han estado bajo la expectativa de la reacción de su prometido Jhorman Toloza.

Por esta razón, Jhorman no pasó por desapercibido la reciente dinámica que tuvieron los famosos durante la dinámica de los besos, en especial, por parte de Alexa por el beso que se dio con Valentino, expresando lo siguiente mediante sus redes sociales:

“Amor, ¿qué haces? Jajaja”, agregó Jhorman Toloza.

