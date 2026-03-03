Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate, ¿se caen mal?

Lorena Altamirano habló sobre Melissa Gate y aclaró por qué no estuvieron cerca en La casa de los famosos Colombia 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate
Lorena Altamirano reveló cómo se lleva con Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

La visita de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 continúa generando comentarios en redes. Aunque muchos esperaban un reencuentro cercano con Lorena Altamirano, sus interacciones despertaron dudas sobre la verdadera relación entre ambas.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate estuvo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Melissa Gate ingresó al reality como invitada especial del “Jefe” durante una semana. No lo hizo como competidora oficial, sino con un rol definido por la producción para aumentar las dinámicas del juego.

Dentro de la casa, Melissa aseguró que regresaba para cuestionar la estrategia de algunos participantes y participó en actividades como el “Show de Talentos” y dinámicas internas del programa.

¿Por qué Melissa Gate estuvo en La casa de los famosos Colombia 2026?
Melissa Gate, invitada de El Jefe de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Desde el inicio dejó claro que su papel sería confrontar y mover las fichas del juego, lo que generó expectativa sobre cómo sería su relación con figuras vinculadas a su temporada anterior.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Lorena Altamirano en La casa de los famosos?

Tras su ingreso al reality, varios comentarios se centraron en su interacción con Lorena Altamirano, pareja de Fernando “El Flaco” Solórzano, con quien Gate había construido una amistad cercana en 2025.

En redes sociales, los internautas señalaron que durante la visita no se les vio compartiendo espacios de manera constante. Incluso, algunos comentaron que la distancia fue evidente en actividades grupales, lo que alimentó la versión de que no existiría una buena relación entre ellas.

En entrevista con el programa Buen día, Colombia, Lorena fue consultada directamente sobre los rumores de una enemistad. Allí explicó que la amistad cercana se dio entre Fernando “El Flaco” Solórzano y Melissa durante la temporada en la que coincidieron en el reality.

"Yo con Meli me vi afuera un par de veces y hablamos por videollamada, porque Fer la llamaba, pero realmente los amigos, amigos, eran ellos", destacó.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Lorena Altamirano en La casa de los famosos?
Lorena Altamirano habla de su relación con Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

En su caso, aseguró que el contacto con la creadora de contenido fue más esporádico, destacando que no construyeron una relación de amistad constante.

Artículos relacionados

¿Melissa Gate y Lorena Altamirano no se caen bien?

Ante la pregunta directa sobre si existe molestia, Lorena aseguró que nunca hubo ningún conflicto. Explicó que su decisión de mantener cierta distancia respondió a su manera de jugar y a la intención de no ser señalada por buscar beneficios.

Iban a malinterpretar que estaba l4mb0n3and0 y era lo que yo no quería.

Según explicó, Melissa ingresaba puntualmente a dinámicas como el “Show de Talentos” y otras actividades asignadas por el “Jefe”, y luego se retiraba para seguir con la agenda establecida, lo que reducía los espacios para conversar o compartir tiempo juntas.

Sin embargo, la percepción en redes fue distinta. Aunque algunos seguidores sostienen que la falta de cercanía pudo influir en que no se la llevan bien, Lorena afirmó que, aunque en realidad no poseen mucha cercanía, tienen una buena relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino sorprendió con beso a Manuela La casa de los famosos

Valentino besó a Manuela Gómez y ella a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 causaron revuelo en redes tras el beso de Valentino y Manuela Gómez.

Lorena Altamirano reaccionó al comentario de Marcelo Cezán La casa de los famosos

Marcelo Cezán llamó “mueble” a Lorena Altamirano y así reaccionó en vivo la actriz

Lorena Altamirano reaccionó tras inesperado comentario de Marcelo Cezán que causó risas en Carla Giraldo.

La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas La casa de los famosos

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en un reto que causó risas por sus respuestas.

Lo más superlike

Selena Gomez respondió con inesperado gesto en medio de rumores de divorcio Selena Gómez

Selena Gomez respondió con inesperado gesto en medio de rumores de divorcio

Selena Gomez sorprendió con un inesperado gesto hacia Benny Blanco en medio de rumores de divorcio que surgieron tras un video viral del productor.

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé Salud

Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Falleció reconocido piloto vinculado al automovilismo estadounidense Viral

Falleció reconocido piloto automovilístico en extrañas circunstancias

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?