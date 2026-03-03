Lorena Altamirano reveló la verdad sobre su relación con Melissa Gate, ¿se caen mal?

La visita de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 continúa generando comentarios en redes. Aunque muchos esperaban un reencuentro cercano con Lorena Altamirano, sus interacciones despertaron dudas sobre la verdadera relación entre ambas.

¿Por qué Melissa Gate estuvo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Melissa Gate ingresó al reality como invitada especial del “Jefe” durante una semana. No lo hizo como competidora oficial, sino con un rol definido por la producción para aumentar las dinámicas del juego.

Dentro de la casa, Melissa aseguró que regresaba para cuestionar la estrategia de algunos participantes y participó en actividades como el “Show de Talentos” y dinámicas internas del programa.

Melissa Gate, invitada de El Jefe de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Desde el inicio dejó claro que su papel sería confrontar y mover las fichas del juego, lo que generó expectativa sobre cómo sería su relación con figuras vinculadas a su temporada anterior.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Lorena Altamirano en La casa de los famosos?

Tras su ingreso al reality, varios comentarios se centraron en su interacción con Lorena Altamirano, pareja de Fernando “El Flaco” Solórzano, con quien Gate había construido una amistad cercana en 2025.

En redes sociales, los internautas señalaron que durante la visita no se les vio compartiendo espacios de manera constante. Incluso, algunos comentaron que la distancia fue evidente en actividades grupales, lo que alimentó la versión de que no existiría una buena relación entre ellas.

En entrevista con el programa Buen día, Colombia, Lorena fue consultada directamente sobre los rumores de una enemistad. Allí explicó que la amistad cercana se dio entre Fernando “El Flaco” Solórzano y Melissa durante la temporada en la que coincidieron en el reality.

"Yo con Meli me vi afuera un par de veces y hablamos por videollamada, porque Fer la llamaba, pero realmente los amigos, amigos, eran ellos", destacó.

Lorena Altamirano habla de su relación con Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

En su caso, aseguró que el contacto con la creadora de contenido fue más esporádico, destacando que no construyeron una relación de amistad constante.

¿Melissa Gate y Lorena Altamirano no se caen bien?

Ante la pregunta directa sobre si existe molestia, Lorena aseguró que nunca hubo ningún conflicto. Explicó que su decisión de mantener cierta distancia respondió a su manera de jugar y a la intención de no ser señalada por buscar beneficios.

Iban a malinterpretar que estaba l4mb0n3and0 y era lo que yo no quería.

Según explicó, Melissa ingresaba puntualmente a dinámicas como el “Show de Talentos” y otras actividades asignadas por el “Jefe”, y luego se retiraba para seguir con la agenda establecida, lo que reducía los espacios para conversar o compartir tiempo juntas.

Sin embargo, la percepción en redes fue distinta. Aunque algunos seguidores sostienen que la falta de cercanía pudo influir en que no se la llevan bien, Lorena afirmó que, aunque en realidad no poseen mucha cercanía, tienen una buena relación.