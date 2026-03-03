Karola rompió el silencio sobre el romance entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz: ¿qué dijo?
Karola Alcendra no dudó en compartir su reacción tras el especial romance entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz.
En las últimas semanas, Alejandro Estrada y Yuli Ruíz han acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la especial conexión que han demostrado tener dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, ambas celebridades han sido centro de atención mediática por los cercanos momentos que han tenido recientemente a través de sus redes sociales, en especial, por convertirse como una de las parejas de la competencia.
Así también, la llegada de Karola Alcendra al reality ha tenido una división de opiniones por parte de los internautas al momento de compartir lo que piensa sin ningún tipo de filtro.
¿Qué dijo Karola Alcendra tras la cercanía que ha existido entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz?
Recientemente, Karola Alcendra causó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras realizar una gran variedad de secciones con el micrófono que le dio el Jefe de La casa de los famosos a las celebridades para que realizaran contenido.
Por esta razón, Karola no pasó por desapercibido el especial vínculo que se ha generado entre Alejandro y Yuli, pues, les hizo una serie de preguntas acerca de lo que han vivido desde que empezaron a salir dentro de la competencia:
“Jefe, regáleme este micrófono para hacer secciones todos los días. Vamos a poner a la gente a hablar, cantar. Haré un 24/7 con Karola. Bueno, les voy a ir narrando lo que han hecho Alejandro y Yuli, bésense”, posteriormente, Alejandro expresó: “Yuli, besa muy bien”, agregó.
¿Cómo se ha visto reflejado el vínculo entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz?
Desde luego, Yuli Ruíz se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más queridas por parte de los internautas, pues, ha demostrado que no siente ningún tipo de temor al momento de compartir su postura.
Así también, se ha dado una especial oportunidad ente el amor desde que conoce a Alejandro Estrada, con quien ha tenido una buena química y, aunque por el momento no son novios, se están dando la oportunidad para conocerse tras varios días que han convivido en la casa más famosa del país.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike