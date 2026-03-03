Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Luego de que Isabella Ladera compartiera públicamente que está embarazada de Hugo García, la modelo y empresaria venezolana ha comenzado a revelar detalles sobre lo que vive en esta nueva etapa de su vida.

¿Cómo ha sido la experiencia de Isabella Ladera en este embarazo?

Aunque no se trata de su primer embarazo, Isabella ha sido muy clara con sus seguidores y ha compartido sin filtros lo que le sucede día a día.

Isabella Ladera mencionó en Instagram donde suma millones de seguidores, que los dolores de espalda han sido un desafío constante, algo que ha repetido en varias ocasiones.

En una reciente historia publicada en sus redes donde suma millones de seguidores, Isabella Ladera, relató que tuvo una mala noche debido al dolor en su espalda.

Además, contó que presentó escalofríos y “unas náuseas insoportables” que hicieron que la noche fuera aún más difícil.

Por qué Isabella Ladera padece fuertes molestias en espalda y cadera en su embarazo. (Fotos: AFP y Freepik)

La modelo radicada en Miami también mostró cómo estos síntomas afectan su rutina diaria, dejando ver que, a pesar de la felicidad por la llegada de su bebé, esta experiencia ha sido físicamente más exigente que su embarazo anterior.

¿Por qué se producen tantos dolores de espalda durante el embarazo, como le ocurre a Isabella Ladera?

De acuerdo con el portal de Mayo Clinic, durante el embarazo, muchas mujeres experimentan dolores de espalda y cadera, síntomas que se intensifican a medida que el cuerpo se adapta al crecimiento del bebé.

El aumento de peso y los cambios hormonales son las principales causas. La relaxina, una hormona que prepara el cuerpo para el parto, relaja los ligamentos y articulaciones, lo que puede generar inestabilidad en la pelvis y la columna.

Además, la postura se modifica para compensar el peso extra en la parte frontal del cuerpo, lo que ejerce presión sobre la zona lumbar y los músculos de la espalda.

Por qué Isabella Ladera padece fuertes molestias en espalda y cadera en su embarazo. (Foto: Freepik)

Esta combinación provoca molestias que pueden variar desde una sensación de tensión hasta dolores más intensos, especialmente en las últimas etapas del embarazo.

Para aliviar los dolores de espalda se recomienda usar almohadas de apoyo al dormir, realizar estiramientos suaves y ejercicios de bajo impacto, aplicar calor local moderado, usar calzado cómodo y masajes prenatales autorizados por un profesional de la salud.