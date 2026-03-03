El mundo del blues despidió a una de sus figuras más representativas tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido artista el pasado 1 de marzo.

La noticia fue dada a conocer por un colega cercano, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras recibir la llamada de la esposa del artista.

¿Quién es el legendario músico que falleció?

La partida del cantante y guitarrista, John Hammond, generó una ola de mensajes de despedida dentro de la comunidad musical.

El anuncio lo hizo su amigo Paul Smith a través de Facebook, donde expresó el profundo dolor que le causó la noticia.

En su mensaje, señaló que el blues perdía a una figura enorme y que, en lo personal, despedía a uno de sus amigos más queridos. También envió condolencias a la familia del músico.

Smith recordó los años de amistad que compartieron, evocando fotografías, anécdotas y escenarios que marcaron su historia juntos. Sus palabras reflejaron el respeto y la admiración que Hammond despertó entre quienes lo conocieron tanto dentro como fuera del escenario.

“Marla Hammond me llamó ayer con la desgarradora noticia del fallecimiento de mi querido amigo John Hammond. El mundo del blues ha perdido a un gigante. Yo he perdido a mi mejor amigo. Mi más sentido pésame a Marla y a su familia. Descansa en paz, John”, escribió.

Falleció John Hammond, histórico guitarrista y referente del blues.

¿Cuál fue la causa de muerte de John Hammond?

De acuerdo con reportes de medios canadienses, el artista falleció a causa de un paro cardíaco.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles médicos sobre su deceso.

¿Quién era John Hammond?

John Hammond, también conocido como John P. Hammond o John Hammond Jr., fue una figura clave en la difusión del blues tradicional en Estados Unidos.

Provenía de una familia vinculada a la industria musical: era hijo del influyente productor y cazatalentos John Henry Hammond Jr., reconocido por impulsar la carrera de numerosos artistas.

Desde joven mostró interés por la guitarra y decidió apostar de lleno por la música, dejando sus estudios universitarios para dedicarse profesionalmente a su pasión.

A lo largo de varias décadas construyó una carrera sólida, con más de 30 álbumes publicados y múltiples reconocimientos.

En 1985 ganó un premio Grammy por su participación en el álbum recopilatorio Blues Explosion, grabado en el Festival de Jazz de Montreux en 1982.

Posteriormente recibió nuevas nominaciones por distintos trabajos discográficos, consolidándose como uno de los grandes exponentes del blues tradicional.

En 2011 fue incorporado al Salón de la Fama del Blues por la Blues Foundation, un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte constante al género. Su legado musical seguirá resonando en cada acorde que marcó su carrera.