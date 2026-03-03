Altafulla mostró su transformación y así quedó su nuevo look

El cantante barranquillero Altafulla, recordado por su participación en La casa de los famosos Colombia, reapareció en sus redes sociales para mostrar el cambio de imagen que se realizó luego de varios meses sin retocar su cabello.

Altafulla cambió de imagen y así luce ahora el cantante. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el nuevo look de Altafulla?

El artista, quien fue uno de los finalistas más comentados del reality, compartió desde temprano en sus historias de Instagram que dedicaría el día a arreglarse el pelo.

Según explicó, ya era momento del “popular retoque”, dejando ver el crecimiento que había tenido su cabello en los últimos meses.

A lo largo del día, el cantante documentó el proceso. Primero mostró al estilista encargado del cambio y luego publicó una fotografía usando un gorro mientras el producto actuaba.

La imagen estuvo acompañada por su canción “Nieve en Cartagena”, generando expectativa entre sus seguidores.

Horas después reveló el resultado final: volvió a apostar por su característico rubio platinado, pero con un corte más fresco y pulido.

En la foto se le ve en un balcón, mirando hacia el piso, en lo que parece ser Medellín. Para acompañar la publicación, utilizó otro de sus temas musicales, “My Gyal”.

Aunque el tono del color se mantiene dentro de su estilo habitual, el corte más definido le dio un aire renovado que rápidamente generó reacciones entre sus fans.

¿Qué más compartió Altafulla?

Además del cambio de imagen, el artista aprovechó para hablar de su ausencia en redes sociales durante los últimos días.

Comentó que ha estado enfocado en asuntos personales y adelantó que pronto grabará un vlog mostrando la nueva sala que adquirió para su balcón y el proceso de organización del espacio.

Su desaparición temporal coincidió con la polémica que surgió tras sus declaraciones sobre una colaboración musical con la cantante barranquillera Aria Vega.

Altafulla relató en un stream que, tras ajustar su agenda para grabar su parte en el tema “Ay mamá”, la canción fue publicada sin su participación, situación que dijo le generó sorpresa y molestia.

Por su parte, Aria Vega respondió en una transmisión en vivo donde expresó sentirse afectada por comentarios que recibió en redes. Desde entonces, el tema generó debate entre seguidores de ambos artistas.

Ahora, con nuevo look y nuevos proyectos, Altafulla parece estar enfocado en retomar el contacto con su público y continuar impulsando su carrera musical.