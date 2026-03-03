Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida influencer colombiana aseguró que marcas la despidieron tras anunciar su embarazo

Influencer colombiana reveló que perdió contratos y fue apartada de campañas tras anunciar su embarazo. Ahora es empresaria y espera su segundo hijo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Una influencer y empresaria colombiana abrió su corazón en redes sociales al contar la difícil experiencia laboral que vivió durante su primer embarazo.

Lo que parecía ser una de las etapas más felices de su vida terminó convirtiéndose en un periodo de incertidumbre profesional que marcó un antes y un después en su carrera.

¿Quién es la reconocida influencer que fue despedida por estar embarazada?

Se trata de Marcela García, creadora de contenido con más de 10 años de trayectoria en el mundo digital.

A través de sus plataformas, relató que hace tres años, cuando anunció que estaba esperando a su primera hija, comenzó a notar cambios drásticos en el comportamiento de las marcas con las que trabajaba.

En ese momento, gran parte de sus ingresos provenían de colaboraciones publicitarias y campañas digitales. Sin embargo, tras hacer público su embarazo, varias empresas dejaron de contactarla y, según contó, incluso un contrato que ya estaba firmado fue cancelado únicamente por encontrarse en gestación.

La situación la afectó profundamente. Marcela confesó que no estaba acostumbrada a enfrentar ese tipo de decisiones y que atravesó momentos de angustia e incertidumbre. Además, aseguró que esa experiencia la llevó a replantearse su dependencia laboral de terceros.

La influencer decidió compartir su historia luego de concretar una importante colaboración con MAC Cosmetics, marca con la que diseñó un lip combo como representante de Colombia.

Lo significativo es que esta campaña fue grabada mientras estaba embarazada de su segundo hijo, lo que simboliza para ella cuánto ha cambiado su realidad en comparación con hace tres años.

Tras lo ocurrido, Marcela tomó la decisión de emprender y construir su propia estabilidad financiera. Actualmente lidera junto a su hermana una empresa de cuidado capilar enfocada en aceites para el crecimiento y productos para el manejo del cabello, negocio que se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos.

¿El nuevo bebé de Marcela García será niña o niño?

Marcela anunció su segundo embarazo el 17 de noviembre y desde entonces ha compartido detalles del proceso. En esta ocasión, ella y su pareja optaron por no conocer el sex0 del bebé hasta el momento del nacimiento, con el fin de vivir la experiencia de manera diferente.

Cabe recordar que durante su primer embarazo atravesó un momento de angustia tras exámenes que sugerían una posible malformación. Finalmente, su hija Fátima, hoy de 3 años, nació sana.

Aunque no ha revelado la fecha exacta del parto, todo indica que la llegada de su segundo hijo podría estar muy cerca.

