En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el especial nacimiento del bebé de una reconocida pareja que hace parte del entretenimiento.

Además, uno de ellos es un distinguido futbolista quien se ha destacado en demostrar su gran habilidad deportiva y, de igual modo, al confesar que su pareja atravesó por algunas complicaciones de salud, días antes del nacimiento de su primogénito.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que confirmó el nacimiento de su bebé?

Una de las parejas más estables que hace parte del entretenimiento internacional es el futbolista paraguayo Iván Tito Torres y su pareja, Stephanie Rios, quienes llevan un largo periodo de tiempo de relación.

Así confirmó la pareja el nacimiento de su cuarto hijo. | Foto: Freepik

Además, el futbolista Iván Tito Torres, compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca del especial anuncio del nacimiento de su bebé Thiago, expresando con orgullo las siguientes palabras:

“Llegó el príncipe Thiago a nuestras vidas el 02-03-26, no tienen idea la alegría y el gozo inmenso tengo. Dios realmente escucha las oraciones porque hace todo en su tiempo y de una manera única, volver a ser padre una vez más es lo mejor que me pudo haber pasado en este momento”, agregó el futbolista en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

¿Cuál fuel el percance de salud que enfrentó la influenciadora Stephanie Rios durante su embarazo?

Tras la reciente publicación que compartió la pareja mediante sus redes sociales, se evidencia que el futbolista Thiago, vivió momentos de incertidumbre días anteriores al nacimiento de su bebé tras algunas complicaciones que presentó su pareja, pues expresó lo siguiente:

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal es el líder de La casa de los famosos Colombia: ¿cuál poder obtuvo?

¿Cuál percance de salud tuvo Stephanie Rios? | Foto: Freepik

“Stephanie, sos una campeona, bancarte 10 días en el hospital, y luego tener un parto natural increíble me puso muy orgulloso de vos y sé que Thiago va a tener una mamá excelente y amorosa”, señaló el futbolista.

Por su parte, la pareja cuenta con cuatro hijos en la actualidad, quienes se han convertido en su principal fuente de inspiración, dándole un especial recibimiento a su hijo Thiago.