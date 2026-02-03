En la gala de este 2 de marzo, las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, se llenaron de expectativa de conocer quién se convertiría en el nuevo líder de la semana.

Por esta razón, Tebi Berna se convirtió en el nuevo líder de la semana, generando diversas reacciones por parte de sus compañeros tras cumplirse un nuevo ciclo dentro de la competencia tras los nuevos acontecimientos que se llevarán a cabo próximamente.

¿Con qué celebridad compartirá la habitación Tebi Bernal, nuevo líder de la semana?

Durante la prueba de liderazgo, Alejandro Estrada y Tebi Bernal, demostraron todo su potencial para tener el beneficio de estar en la habitación que trae gran variedad de sorpresas dentro de La casa de los famosos Colombia.

Por esta razón, Tebi demostró su gran talento durante la prueba de liderazgo, causando gran expectativa por parte de sus compañeros tras los acontecimientos que llevará a cabo en estos días

Así también, tuvo la oportunidad de elegir con qué famoso quiso compartir la habitación, pues eligió a Karola Alcendra con quien ha vivido importantes momentos dentro de la competencia para analizar con detalle cuáles serán las estrategias de juego que tendrán todos en el juego.

¿Qué poder recibió el líder en la caja de pandora?

Uno de los momentos más esperados por parte de Tebi Bernal cuando se convirtió en el nuevo líder de la semana dentro de La casa de los famosos Colombia, fue cuando abrió la caja de pandora, las cuales otorgaron el siguiente beneficio: “Poder de espionaje”.

Este poder quiere decir que Tebi tendrá la oportunidad de poder espiar a tus compañeros cuando lo decía para así analizar con detalle los comportamientos que tendrá cada una de las celebridades durante la presente semana.

Así también, Tebi ha tenido la oportunidad de construir una gran amistad con Karola Alcendra, con quien también, compartirá de su paso en la habitación del líder para que puedan cumplir con su importante rol en los próximos días, ¿qué ocurrirá en La casa de los famosos Colombia?