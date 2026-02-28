Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

Jenny López, esposa del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, preocupó a sus seguidores al revelar que pronto podría ser operada tras sufrir complicaciones de salud.

¿Qué complicaciones de salud tiene Jenny López, esposa de Jhonny Rivera?

En un reciente en vivo realizado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenny López reveló que al parecer podría ser operada dentro de poco tras sufrir complicaciones con sus implantes mamarios.

Tras casarse con Jhonny Rivera, su esposa habló de una intervención médica pendiente. (Foto Canal RCN).

La joven cantante confesó que semanas atrás de su matrimonio, mientras entrenaba en su casa con acompañamiento profesional realizó un mal movimiento que no solo la dejó adolorida de la parte izquierda de su pecho, sino que además habría dejado en evidencia un problema con sus implantes.

Según comentó, al parecer, estaría atravesando por una contratura capsular, una complicación muy frecuente en las pacientes que se realizan implantes en el pecho.

“Yo estuve entrenando con una persona de manera particular y una vez hice una fuerza súper mal hecha y quedé con un dolor horrible al lazo izquierdo del pecho, se me inflamó el s3n0, se hinchó, se subió, o sea, fue una cosa horrible y, al parecer, tengo el s3n0 contracturado, y lo más probable es que me tocaría entrar a qu1r0f4n0 para cambiarme el implante y evitar que haya problemas futuros”

¿Qué es una contratura capsular, complicación que padece Jenny López?

Según expertos, la contractura capsular o s3n0 contracturado es una complicación frecuente en pacientes que usan implantes para aumentar el tamaño de su pecho. Esta ocurre cuando el tejido de esta zona cicatriza alrededor de una prótesis ocasionado que esta se endurezca y apriete la zona, causando una sensación de firmeza, dolor, elevación del implante e incluso deformidad.

La solución a este problema radica en hacer un cambio de prótesis para remplazarlas por unas nuevas. Por lo pronto, Jenny López no ha dado más información al respecto, por lo que se desconoce si finalmente pueda ingresar al qu1r0f4n0 o continuar con sus prótesis actuales.