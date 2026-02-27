Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Pipe Bueno recibió la camiseta de Yeison Jiménez y su reacción durante el homenaje generó todo tipo de reacciones en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje
Pipe Bueno se une al homenaje por Yeison Jiménez / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Un encuentro deportivo en Dosquebradas se convirtió en un homenaje a Yeison Jiménez, donde Pipe Bueno generó mensajes en redes al mostrar su reacción tras recibir una camiseta con el nombre de su colega.

¿Qué dijo Pipe Bueno al recibir la camiseta de Yeison Jiménez?

El jueves 26 de febrero se disputó un partido en Dosquebradas en el marco de un campeonato. Entre los equipos invitados estuvo el de las estrellas de la música popular, que reunió a varios artistas del género para compartir con el público en un escenario deportivo.

Antes de iniciar el compromiso, se vivió un momento que marcó la jornada. La camiseta con el nombre de Yeison Jiménez y el número 11 apareció en la cancha. El gesto generó reacciones entre los asistentes y los artistas presentes.

Cuando la prenda llegó a manos de Pipe Bueno, el cantante la observó durante varios segundos y dejó ver su emoción. Luego tomó la palabra frente al público y expresó:

“Hemos hecho un tiempo ya de duelo, hemos llorado, nos hemos despedido de mil maneras y sé que hemos pedido minuto de silencio, pero por qué no, de la mejor manera, pidamos un aplauso que llegue hasta el cielo para Yeison Jiménez”, pidió.

¿Por qué la camiseta de Yeison Jiménez tenía el número 11?

El número 11 tenía un significado especial, ya que era el que Yeison Jiménez escogía cuando participaba en este tipo de encuentros deportivos. Por eso, la aparición de la camiseta antes del inicio del partido se convirtió en un símbolo dentro de la jornada.

¿Por qué la camiseta de Yeison Jiménez tenía el número 11?
Recuerdan a Yeison Jiménez en medio de un campeonato / (Foto del Canal RCN)

El detalle fue preparado como parte del homenaje que los organizadores y los músicos quisieron realizar en su memoria durante el campeonato.

¿Quiénes asistieron al homenaje de Yeison Jiménez?

El encuentro reunió a varios representantes de la música popular, entre ellos: Jessi Uribe, John Alex Castaño, Ciro Quiñónez, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, entre otros. Durante el evento también hubo palabras de recuerdo por parte de algunos artistas, quienes señalaron que Yeison solía participar en estos espacios.

¿Quiénes asistieron al homenaje de Yeison Jiménez?
Varios artistas asistieron al homenaje de Yeison Jiménez / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Ciro Quiñónez expresó que Yeison podía dejar cualquier compromiso por acompañarlos en este tipo de encuentros y aseguró que estaría feliz de verlos reunidos. Señaló que su partida recuerda la importancia que tuvo dentro del género y afirmó que deben recordarlo como él quería: con alegría.

Esto nos recuerda que se fue uno de los más grandes de nuestro género (...) desde el cielo nos está acompañando

El partido se desarrolló con normalidad, pero incluyó este momento que convirtió la jornada en un homenaje al cantante.

