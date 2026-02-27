Melissa Gate no se guardó nada y enfrentó a Mariana Zapata en La casa de los famosos: "mentirosa"

Tras su visita a La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate ha llamado la atención al relacionarse con los participantes del reality. La creadora de contenido volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital luego de protagonizar un tenso momento con Mariana Zapata, habitante del programa.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Mariana Zapata?

En medio de una dinámica de etiquetas en la que Melissa Gate debía asignar adjetivos a cada participante, la influencer llamó la atención al otorgar el calificativo de “mentirosa” a Mariana Zapata, destacando que, desde su perspectiva, la palabra la representa por completo.

Gate no se contuvo y lanzó un contundente mensaje contra Zapata. La acusó de ser demasiado mentirosa, afirmando que ni ella misma se cree las mentiras que se dice. Señaló que esto no era un secreto para nadie.

“Toda tu vida, toda tú eres una mentira. Eres falsa”

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata a las palabras de Melissa Gate?

Tras las declaraciones, Mariana respondió con una reacción que llamó la atención en redes. La participante se quedó callada y se limitó a mirar a Melissa fijamente, sin pronunciar palabra, mientras los demás participantes observaban la tensión en el ambiente.

El momento no pasó desapercibido y rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde los internautas reaccionaron sorprendidos al momento, especialmente por los momentos que las creadoras de contenido han protagonizado en otras ocasiones.

¿Cómo es la relación de Melissa Gate y Mariana Zapata?

En redes destacan que la relación entre Mariana Zapata y Melissa Gate ha tenido diversos cambios en los que la confianza se encuentra de por medio.

Los fans recuerdan que la amistad cambió debido a un desacuerdo comercial. Mariana Zapata invitó a Melissa Gate para ser la imagen de su stand en una feria de Medellín. Sin embargo, se generó una fuerte tensión cuando Melissa le cobró una cifra que Mariana consideró excesiva.

La tensión se hizo evidente cuando los seguidores de Gate le preguntaban por Mariana y ella respondía irónicamente en sus redes:

"¿Mariana qué? Yo conozco muchas Marianas..."

Estos momentos han llamado la atención de los internautas, quienes siguen atentos a una posible reconciliación tras la visita de Melissa a La casa de los famosos.

