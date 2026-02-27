Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Melissa Gate no se guardó nada y enfrentó a Mariana Zapata en La casa de los famosos: "mentirosa"

Melissa Gate rompió el silencio y acusó a Mariana Zapata de ser la persona más mentirosa de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate no se guardó nada y enfrentó a Mariana Zapata en La casa de los famosos
Melissa Gate tildó a Mariana Zapata de mentirosa / (Foto del Canal RCN)

Tras su visita a La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate ha llamado la atención al relacionarse con los participantes del reality. La creadora de contenido volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital luego de protagonizar un tenso momento con Mariana Zapata, habitante del programa.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Mariana Zapata?

En medio de una dinámica de etiquetas en la que Melissa Gate debía asignar adjetivos a cada participante, la influencer llamó la atención al otorgar el calificativo de “mentirosa” a Mariana Zapata, destacando que, desde su perspectiva, la palabra la representa por completo.

Gate no se contuvo y lanzó un contundente mensaje contra Zapata. La acusó de ser demasiado mentirosa, afirmando que ni ella misma se cree las mentiras que se dice. Señaló que esto no era un secreto para nadie.

“Toda tu vida, toda tú eres una mentira. Eres falsa”

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Mariana Zapata?
Melissa Gate tilda a Mariana Zapata de mentirosa en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata a las palabras de Melissa Gate?

Tras las declaraciones, Mariana respondió con una reacción que llamó la atención en redes. La participante se quedó callada y se limitó a mirar a Melissa fijamente, sin pronunciar palabra, mientras los demás participantes observaban la tensión en el ambiente.

El momento no pasó desapercibido y rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde los internautas reaccionaron sorprendidos al momento, especialmente por los momentos que las creadoras de contenido han protagonizado en otras ocasiones.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Melissa Gate y Mariana Zapata?

En redes destacan que la relación entre Mariana Zapata y Melissa Gate ha tenido diversos cambios en los que la confianza se encuentra de por medio.

Los fans recuerdan que la amistad cambió debido a un desacuerdo comercial. Mariana Zapata invitó a Melissa Gate para ser la imagen de su stand en una feria de Medellín. Sin embargo, se generó una fuerte tensión cuando Melissa le cobró una cifra que Mariana consideró excesiva.

¿Cómo es la relación de Melissa Gate y Mariana Zapata?
En redes recuerdan la relación de Melissa Gate y Mariana Zapata / (Fotos del Canal RCN)

La tensión se hizo evidente cuando los seguidores de Gate le preguntaban por Mariana y ella respondía irónicamente en sus redes:

"¿Mariana qué? Yo conozco muchas Marianas..."

Estos momentos han llamado la atención de los internautas, quienes siguen atentos a una posible reconciliación tras la visita de Melissa a La casa de los famosos.

No te pierdas ningún detalle del reality que se transmite cada noche por Canal RCN y cuenta con señal 24 horas en su aplicación oficial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex llora. La casa de los famosos

Alexa Torrex lloró y discutió con sus compañeros de habitación en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas al confesar lo difícil que ha sido enfrentar la presión de La casa de los famosos.

Exparticipante de La casa de los famosos se transformó el rostro y sorprendió con el resultado La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos impacta con radical transformación en su rostro

Mira cómo quedó el ex de La casa de los famosos tras su procedimiento facial y qué cambios se realizó.

Alexa Torrex le reclamó a Mariana Zapata. Mariana Zapata

Alexa Torrex y Mariana Zapata se enfrentaron por la comida de La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex y Mariana Zapata protagonizaron una discusión tras la pérdida de puntos en las pruebas de presupuesto.

Lo más superlike

Julián Daza se mostró afectado tras sufrir un angustiante robo Talento nacional

Reconocido cantante colombiano se mostró afectado tras sufrir un angustiante robo: ¿qué pasó?

El reconocido cantante de música popular se mostró molesto al revelar todos los detalles del incidente que vivió.

¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera? La influencer por fin lo confirmó Influencers

Isabella Ladera confirmó cuántos meses de embarazo tiene tras semanas de polémica

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?