Melissa Gate rompe el silencio y estalla contra Juanse Laverde en La casa de los famosos: “solapado”

Melissa Gate sorprendió al revelar lo que realmente piensa del papel de Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate tildó a Juanse Laverde de solapado / (Fotos del Canal RCN)

Melissa Gate regresó a La casa de los famosos Colombia 2026 y, desde entonces, ha dado de qué hablar con sus intervenciones en las distintas dinámicas del reality. Durante el reciente reto de etiquetas, la creadora de contenido no dudó en dar su opinión sobre Juanse Laverde.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Juanse Laverde?

Durante la dinámica de etiquetas, Melissa Gate asumió la tarea de asignar adjetivos a cada participante y aprovechó cada momento para expresar lo que pensaba de ellos. Sin dejar pasar la oportunidad, centró su atención en Juanse Laverde.

Al relacionar la palabra “solapado”, Melissa aprovechó para explicar su significado y relacionarlo con el participante. Gate señaló que el término hace referencia a una persona que oculta maliciosamente sus verdaderas intenciones y que, aunque intenta mostrarse como un niño bueno, no lo es.

Dícese del individuo que esconde sus verdaderas intenciones y no sé, hay como algo de maldad en él.

Al concluir su explicación, Melissa Gate señaló que esa era únicamente su percepción sobre Juanse y dejó que los participantes juzgaran por sí mismos.

¿Cómo reaccionó Juanse Laverde ante las declaraciones de Melissa Gate?

Ante las palabras de Melissa Gate, Juanse se quedó mirándola fijamente sin pronunciar una sola palabra. Su silencio llamó la atención de los demás participantes y sorprendió a los televidentes, quienes no tardaron en comentar sobre su reacción en redes sociales.

Juanse Laverde escuchó las declaraciones de Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

El silencio de Laverde fue uno de los factores que más llamó la atención, especialmente porque, según los internautas, se ha mostrado incómodo con la visita de Melissa Gate, generando diversos momentos de tensión dentro de la casa y provocando comentarios entre los seguidores del reality.

¿Hasta cuándo estará Melissa Gate en La casa de los famosos?

Melissa Gate regresó a La casa de los famosos Colombia 2026 el pasado 23 de febrero, gracias a una invitación especial del “Jefe”. Su participación, que duró solo una semana, está llegando a su fin, pero durante estos días logró generar momentos inesperados y llenos de tensión dentro del reality.

Melissa Gate fue invitada por el jefe de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Para no perderse ni un detalle de lo que resta de su estadía y de las dinámicas de los demás participantes, los televidentes pueden seguir los episodios a través del canal RCN y su aplicación oficial, donde encontrarán contenido exclusivo del reality.

