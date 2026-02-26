Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprende con una inesperada reacción al recordar a Altafulla: “Caí por boba”

Karina García sorprendió en redes al mostrar su inesperada reacción tras recordar su historia junto a Andrés Altafulla.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García reacciona al recordar a Altafulla / (Foto del Canal RCN)

Karina García volvió a ser tendencia luego de un comentario que hizo sobre Altafulla durante una reciente transmisión en vivo. La inesperada reacción de la creadora de contenido llamó la atención en redes sociales.

¿Cuál es la historia de Karina García y Altafulla?

La historia de Karina García y Andrés Altafulla comenzó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025. Lo que empezó como amistad y coqueteo dentro del reality terminó en un romance oficial, conocido por los seguidores como el “Team Karifulla”.

Tras ser eliminada, Karina apoyó a Altafulla desde fuera, animando a sus seguidores a votar por él. Según varios internautas, este respaldo fue determinante para que Altafulla ganara los 400 millones de pesos del premio.

Karina García y Altafulla en La casa de los famosos 2025 / (Foto del Canal RCN)

Fuera del reality, intentaron consolidar su relación. Aunque Altafulla presumió su cercanía con los hijos de Karina, en septiembre de 2025, la empresaria confirmó la ruptura.

Tras semanas de rumores, explicó que no podía “sostener una mentira”. Mientras el cantante seguía mostrando afecto públicamente, García dejó claro que no estaban juntos y que se encontraba pasando por un proceso de sanación.

¿Por qué Karina García habló sobre Altafulla?

La situación se presentó en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, espacio en el que Karina participa como panelista y en el que recientemente tuvo como invitada a la presentadora Sara Uribe.

Karina García, panelista de ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? / (Foto del Canal RCN)

Antes de entrar en detalles, la conversación giraba en torno a los gestos que, según ellas, deberían tener los hombres al momento de conquistar. Fue en ese contexto cuando Uribe mencionó al cantante, lo que llevó a Karina a fijar una postura clara frente al tema.

¿Cómo reaccionó Karina García?

En medio del diálogo, Sara Uribe le preguntó directamente si Altafulla había tenido ciertos detalles con ella. Luego de que el nombre de Altafulla saliera a relucir, generó una reacción inmediata por parte de la paisa.

La creadora de contenido respondió que prefería cambiar de tema y expresó que no le interesaba hablar de su pasado. Según se escuchó en la transmisión, Karina aseguró que le daba “pereza” referirse a esa etapa.

“Mi pasado quedó atrás. No me interesa hablar de mi pasado”, afirmó en vivo.

Posteriormente, Karina reconoció que se dejó llevar por las emociones y por el contexto que vivía en ese momento. La creadora de contenido señaló que el encierro influyó en cómo asumió esa relación.

Así mismo, mencionó que quedaron recuerdos bonitos, pero que no hay interés en profundizar sobre el tema. La reacción generó comentarios en redes sociales, donde los internautas afirman que su respuesta evidenció una intención de cerrar ese capítulo.

