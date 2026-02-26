Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate arremete contra participantes de La casa de los famosos Colombia: “Hipócritas”

Melissa Gate critica la actitud de sus compañeros y destaca quién, desde su opinión, es la participante con mejor desempeño.

Tatiana Romero Torres
Melissa Gate lanza mensaje contundente a participantes de La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate aconseja a los participantes de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Melissa Gate llamó la atención en redes al dedicar un contundente mensaje a los habitantes de La casa de los famosos Colombia. En medio de una entrevista con RCN Radio, la exparticipante del reality envió algunos consejos a los participantes de la tercera temporada.

¿Qué críticas hizo Melissa Gate a los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Melissa mencionó que varios de los participantes cometen el error de traer disputas de afuera y hablar constantemente de personas externas al programa. Según afirma, esto provoca confusión sobre quiénes son aliados o enemigos, afectando la percepción que los televidentes tienen.

Gate destacó que algunos concursantes necesitan aprender sobre lealtad y respeto, resaltando que ciertas personas han tomado decisiones que podrían perjudicar su reputación dentro del programa.

"Hay varios ahí que necesitan consejos de lealtad, de respeto, que dejen de ser tan hipócritas", destacó.

¿Qué críticas hizo Melissa Gate a los participantes de La casa de los famosos Colombia?
Melissa Gate habla sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

¿A quién destacó Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia?

Melissa fue clara al señalar que, en su opinión, Alexa está desempeñando un buen trabajo y podría ser considerada su sucesora dentro del programa. Este reconocimiento generó comentarios entre los fans, quienes coincidieron en que Torres ha mostrado consistencia durante su participación.

Elegiría a Alexa veo que está haciendo muy buen trabajo, la verdad.

¿A quién destacó Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia?
Melissa Gate destaca la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

La participante también recalcó que, pese a las críticas y conflictos internos, nadie puede igualar su nivel de protagonismo en la segunda temporada, y que la convivencia requiere atención a las actitudes e inicativa de cada concursante.

¿Por qué Melissa Gate se mostró molesta?

En varias de sus intervenciones, Melissa Gate señaló que algunos concursantes han imitado varios de sus comportamientos dentro del programa, aunque no mencionó nombres. Sin embargo, en redes los internautas aseguran que se trata de Valentino Lázaro.

Gate recalcó que esta situación ya ha sido percibida por la audiencia y enfatizó que los conflictos deberían resolverse dentro de la casa, evitando traer disputas externas que puedan alterar la convivencia.

Este tipo de declaraciones sigue generando conversación sobre las dinámicas y relaciones entre los participantes dentro de La casa de los famosos Colombia, manteniendo la expectativa de los televidentes que siguen el programa a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

