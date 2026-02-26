Johanna Fadul rompió el silencio y reaccionó a las críticas que recibe en redes: “No me conocen”

Johanna Fadul volvió a ser tema de conversación en redes luego de enviar una contundente respuesta frente a algunos comentarios negativos que ha recibido. Tras sus declaraciones, la actriz generó una ola de reacciones entre los fans.

¿Qué le pasó a Johanna Fadul?

A través de sus redes sociales, Johanna Fadul se mostró molesta tras exponer algunos de los comentarios negativos que ha recibido últimamente a través de sus redes sociales.

Johanna Fadul se mostró aparentemente molesta en redes / (Foto del Canal RCN)

La actriz explicó que decidió hablar del tema porque muchos comentarios llegan sin conocimiento de su vida personal. Señaló que algunos mensajes están cargados de rechazo y que muchas veces provienen de usuarios que no conocen su realidad.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre las críticas en Instagram?

En el video, Johanna Fadul manifestó que, aunque recibe numerosos comentarios negativos, ha decidido responder enviando un mensaje de amor y bendición. Señaló que pide a Dios que llene de amor el corazón de quienes escriben con odio.

Johanna Fadul se defiende de las críticas en Instagram / (Foto del Canal RCN)

La actriz afirmó que tiene claridad sobre quién es, el tipo de corazón que posee y las acciones que realiza por la sociedad, por otras personas y por los animales. Por eso, aseguró que los comentarios negativos no influyen en su estabilidad personal.

Seguramente me los encuentro de frente y no se atreven a decírmelo en la cara.

También expresó que su fe es un respaldo importante en su vida y que eso le permite mantenerse firme frente a los señalamientos.

¿Por qué Johanna Fadul envió un mensaje a quienes la juzgan?

Fadul explicó que decidió publicar el video porque considera que en redes sociales se ha normalizado juzgar sin conocer. Indicó que muchas personas opinan sobre su vida basándose únicamente en lo que ven como figura pública.

Si no tienen ni idea de mi vida, entonces, dejen de hablar tanto.

Según dijo, quienes la critican no tienen información completa sobre su historia personal y, aun así, emiten juicios. Por eso, invitó a que, antes de hablar, se tomen el tiempo de conocer a las personas.