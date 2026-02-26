Jhonny Rivera le hizo insólita confesión a Jenny López tras su boda

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera sorprendió con una inesperada confesión a Jenny López frente a sus seguidores en redes sociales. Los recién casados se mostraron muy juntos la tarde de este jueves 26 de febrero, cuando el cantante hizo una revelación sobre la música de su esposa que pocos imaginaban.

¿Cuál fue la confesión que Jhonny Rivera hizo a Jenny López tras su boda?

En la tarde de este jueves, Jhonny Rivera compartió un llamativo video en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a miles de seguidores. Allí, aprovechó la presencia de su esposa para hacerle una confesión que nunca antes había expresado públicamente.

Frente a la cámara, el artista reveló que, durante todo el tiempo que ha conocido a Jenny López, no había tenido una canción favorita de su autoría hasta ahora. Según explicó, el tema que ella lanzará en la noche de este jueves se convirtió en el que más le ha gustado de todas sus composiciones.

"Amor, tengo que hacerte una confesión... De todas las canciones tuyas, que muchas me gustan, ninguna me había gustado tanto como la que lanzas hoy".

Con esto, Jhonny Rivera dejó ver no solo su sinceridad, sino también el orgullo que siente por el trabajo musical de su actual esposa, generando a su vez expectativa entre sus seguidores por escuchar el tema que logró convertirse en su favorito.

¿Cómo reaccionó Jenny López a la confesión de Jhonny Rivera sobre su música?

Lejos de molestarse con el cantante por esta inesperada confesión sobre su música, Jenny López comentó ante la cámara que efectivamente era cierto lo que su esposo decía, pues manifestó que la canción aún no se había lanzado y ya se sabía su letra por completo.

Incluso, por petición de Rivera, la joven artista dio un adelanto de lo que sus seguidores escucharán esta noche tras el lanzamiento de su nuevo sencillo en el que le canta al empoderamiento femenino frente a una ruptura amorosa.

