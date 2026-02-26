Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

La repentina muerte de una joven creadora de contenido brasileña ha generado profunda conmoción en redes sociales.

La influencer, de apenas 25 años, falleció el pasado 21 de febrero luego de sufrir una emergencia médica en su vivienda, un hecho que tomó por sorpresa a sus familiares y seguidores.

¿Quién fue la influencer que falleció?

Se trata de Maria Rita Rodrigues da Silva, conocida en plataformas digitales como Maria Rita. La joven vivía en São Bernardo do Campo, Brasil, y había construido una comunidad sólida gracias a su contenido enfocado en moda, maquillaje y reseñas de productos de belleza.

En sus redes compartía tutoriales, recomendaciones y momentos de su vida cotidiana, conectando con miles de seguidores que valoraban su autenticidad y estilo cercano.

Días antes de su fallecimiento, había publicado contenido mostrando nuevos accesorios y manteniendo la actividad habitual en su cuenta.

Su familia la describió como una mujer luminosa, carismática y en una etapa especialmente feliz: recientemente se había graduado, trabajaba en el área que siempre soñó y vivía una relación sentimental estable.

“María vivió sus 25 años en esta tierra intensamente [...] siempre con una sonrisa en el rostro y un espíritu alegre, siempre encantando a todos a su alrededor con su brillantez y luz. María Rita estaba en un momento maravilloso de su vida. Se había graduado de la universidad [...] trabajaba en el trabajo de sus sueños en su campo, vivía la relación por la que siempre había rezado y estaba en armonía con todos. Se fue feliz. María Rita era simplemente adicta al amor, adicta a sentir intensamente”, compartieron sus familiares.

Maria Rita, influencer brasileña, fallece de forma inesperada en su casa. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Maria Rita?

Según detallaron sus familiares en un comunicado difundido en su cuenta oficial, Maria Rita se encontraba en su habitación cuando comenzó a presentar dificultades para respirar y perdió el conocimiento. Sus padres y su pareja solicitaron asistencia médica de inmediato y fue trasladada a un hospital.

Durante la emergencia sufrió varios paros cardíacos y, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.

El diagnóstico oficial indicó que la causa de muerte fue una isquemia miocárdica aguda asociada a un tromboembolismo pulmonar. También se aclaró que no estaba bajo tratamiento médico ni consumía medicamentos al momento del episodio.

Sus seres queridos afirmaron que todo ocurrió de manera rápida y que no habría experimentado sufrimiento. La noticia ha provocado una ola de mensajes de despedida y homenajes en redes sociales, donde seguidores continúan recordando su legado digital.