Las chicas Tormenta muestran preocupación por Eidevin en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál es la razón?

Las chicas Tormenta, Manuela Gómez, Karola, Yuli y Alexa Torrex, hablaron sin filtros en La casa de los famosos Colombia sobre la preocupación que tienen por Eidevin López, su compañero de equipo.

¿Cuál es la preocupación que tienen las chicas Tormenta con Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Después de que Eidevin López y Mariana Zapata protagonizaran una tanda de besos dentro del reality de Canal RCN y esto generara un choque de celos de parte de Karola Alcendra, las chicas Tormenta se reunieron en privado para manifestar que se sentían preocupadas por esta relación que estaba surgiendo con Mariana.

Las chicas Tormenta cuestionaron el acercamiento de Mariana Zapata con Eidevin López. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo a la conversación que tuvieron, las mujeres expresaron que Mariana estaría jugando con los sentimientos del costeño por estrategia y para avanzar en el juego.

Asimismo, Manuela y Yuli señalaron que podrían estar equivocadas y que solo esperaban que Eidevin fuera correspondido, a lo que Alexa dio su punto de vista refutándolas.

¿Qué punto de vista dio Alexa Torrex sobre la relación que hay entre Mariana Zapata y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Para la cantante cucuteña, Mariana se estaría acercando a Eidevin más por no aburrirse en el reality que por sentimientos y consolidar un posible shippeo que le dé protagonismo.

Como antecedente, recordó que inicialmente intentó vincularse con Renzo Meneses y, tras su salida, procuró acercarse a Jay Torres, quien también fue eliminado de la competencia.

Estamos hablando de una persona que primero comenzó con Renzo. Miren el prototipo que es Renzo. Ahora le da un beso a Jay. Después pasamos a Eidevin", dijo.

Alexa concluyó diciendo que, aunque cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, tenía claro que sus acciones demostraban que estaba jugando con el costeño.

Alexa Torrex dio su punto de vista sobre la relación de Eidevin López con Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

¿Qué opinaron los fans de La casa de los famosos Colombia sobre la preocupación de las chicas Tormenta con Eidevin López?

En medio del debate, varios seguidores de la casa más famosa de Colombia respaldaron la teoría de las chicas Tormenta e incluso pidieron que El Jefe organizara una cena entre Karola y Eidevin, dejando claro que les gustaría ver surgir esa posible conexión dentro del reality.

No obstante, otros internautas interpretaron la situación de forma distinta y aseguraron que las chicas Tormenta estarían actuando por celos hacia Mariana, motivo por el cual habrían lanzado ese juicio en su contra.