Novia de Jorge Rausch respondió sin filtros a quienes critican su romance

Alejandra Rosales defendió su relación con Jorge Rausch y reveló cómo se conocieron.

El reconocido chef colombiano Jorge Rausch atraviesa una etapa plena tanto en lo profesional como en lo personal.

Desde hace un tiempo comparte su vida con Alejandra Rosales, una dj con quien no duda en mostrarse enamorado en redes sociales.

Aunque la pareja suele publicar momentos especiales, fotografías y mensajes románticos, no han estado exentos de críticas. En varias ocasiones, usuarios han cuestionado la diferencia de edad entre ambos y hasta la actitud de Alejandra en algunas imágenes.

Lejos de ignorar los comentarios, ella decidió pronunciarse.

¿Qué respondió Alejandra Rosales ante las críticas de su relación?

Todo ocurrió tras una reciente publicación del chef en la que aparecía junto a su pareja. Mientras muchos seguidores destacaban la complicidad y el cariño entre los dos, otros hicieron comentarios despectivos, señalando la expresión seria de Alejandra e insinuando incomodidad.

Ante esto, la joven respondió directamente en los comentarios. Con naturalidad explicó que su gesto serio no tiene nada que ver con su relación y que así ha sido siempre su expresión. Además, aprovechó para reafirmar públicamente el amor que siente por el chef, dejando claro que los señalamientos no afectan su vínculo.

“Para los que dicen que no tengo cara de ponqué, así siempre ha sido mi expresión por la vida, pero amo mucho a las personas, a ti @/jorge.rausch”, expresó.

Su reacción fue aplaudida por varios seguidores, quienes destacaron su seguridad y la manera tranquila en la que enfrentó las críticas. Otros, en cambio, insistieron en cuestionar la relación, especialmente por la diferencia generacional.

Sin embargo, la pareja ha demostrado que los comentarios negativos no influyen en su dinámica.

¿Cómo se conocieron Alejando Rosales y Jorge Rausch?

Alejandra reveló en una entrevista con el programa Lo sé todo que su historia comenzó gracias a las redes sociales. En ese momento, ella vivía en Alemania cuando el chef comenzó a seguirla. Con el tiempo, él tomó la iniciativa y la invitó a tomar un café.

Según contó, desde el primer encuentro le llamó la atención el respeto y la caballerosidad de Jorge. Esa primera impresión fue clave para que la relación avanzara.

Además, confesó que comparten una gran pasión: la gastronomía. Actualmente estudia esta carrera y asegura que el chef se ha convertido en un apoyo fundamental, guiándola y aconsejándola con disciplina y exigencia.

Alejandra Rosales confesó que Jorge Rausch la ayuda en su proceso de aprendizaje.
Alejandra Rosales confesó que Jorge Rausch la ayuda en su proceso de aprendizaje. (Foto Canal RCN)
