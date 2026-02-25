En los últimos días, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los detalles que se llevaron a cabo en la reciente boda entre Jhonny Rivera y Jenny López.

Además, la pareja de artistas se ha apoderado de las redes sociales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, al llegar al altar. También, contaron con la especial invitación de reconocidas celebridades del entretenimiento como: Jhon Alex Castaño, Francy, Arelys Henao, Yeferson Cossio, La Liendra, entre otros.

Días posteriores a la boda, la pareja de casados ha compartido detalles acerca de lo que vivieron, pero, Jenny López ha captado la atención mediática tras revelar que olvidó lanzar el ramo de novia.

¿Cuál fue la razón por la que Jenny López olvidó lanzar el ramo de novia?

Cabe destacar que Jenny no solo se ha destacado por ser una reconocida artista del género popular colombiano, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Por esta razón, Jenny López ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas tras confesar recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, el momento en el que se le olvidó lanzar el ramo durante su boda con Jhonny Rivera, expresando lo siguiente:

Un internauta le pregunta a Jenny López: ¿quién se ganó el ramo? Y Jenny López respondió: “pueden creer que lo olvidé tirar el ramo. Pero, la pasamos tan increíbles que nos olvidamos de algunos protocolos. En otro momento, rifaré el ramo”, agregó.

A Jenny López se le olvidó lanzar el ramo en su boda. | Foto: Freepik

¿Qué significado tiene que la novia lance el ramo en una boda?

Tal como lo explica la IA, más conocida como Inteligencia Artificial, lanzar el ramo es una tradición popular en muchas bodas. Al finalizar la ceremonia o durante la fiesta, la novia se coloca de espaldas a un grupo de mujeres solteras y arroja su ramo hacia ellas, como parte de un momento simbólico y festivo dentro de la celebración.

Este es el significado de que una novia lance su ramo en una boda. | Foto: Freepik

Según la costumbre, la mujer que atrapa el ramo será la próxima en casarse. Más allá de la creencia, este gesto representa buenos deseos, prosperidad en el amor y la idea de compartir la felicidad del nuevo matrimonio con amigas y familiares.