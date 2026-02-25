Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera casi enfrenta dolorosa pérdida tras su boda con Jenny López: ¿qué le pasó?

El cantante Jhonny Rivera preocupó a sus seguidores al revelar que luego de su boda enfrentó delicada situación.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera enfrentó delicada situación luego de su boda. Foto | Canal RCN.

E

n medio de la felicidad por su boda con Jenny López el pasado domingo, Jhonny Rivera reapareció en redes sociales para compartir que por poco enfrenta dolorosa pérdida luego de la celebración de esta fecha tan especial.

¿Por qué Jhonny Rivera casi enfrenta dolorosa pérdida luego de su boda con Jenny López?

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido cantante de música popular se mostró, en un principio, un poco afectado al tener que contar que un miembro importante de la familia casi fallece.

"Les voy a contar que Max, está hospitalizado, pues le acabaron de dar de alta porque en la fiesta seguramente "goloció" mucho o le dieron mucha comida y le dio una pancreatitis y estuvo muy mal", relató el intérprete por medio de sus historias.

Allí, señaló que, al ver que situación era delicada pensó que su perrito se iba amor, sin embargo, se mostró agradecido con Dios por evitar que esto sucediera y pudieran darle de alta lo antes posible.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Jhonny Rivera contó que casi enfrenta dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la delicada situación que enfretó Jhonny Rivera luego de su matrimonio con Jenny López?

Además de mostrarse emocionado mientras conducía de camino hacia el lugar en el que está hospitalizada la mascota, el artista le contó a sus seguidores que espera poder mostrarles cómo será el reencuentro con Max.

"Quiero mostrarles la reacción de Max cuando me vea, como ha estado achantadito de pronto no reaccione muy bien, pero les voy a grabar", señaló.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Jhonny Rivera contó que casi enfrenta dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

El matrimonio que se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana, se cumplió en el municipio de Arabia, en Pereira, lugar al que juntos llegaron y fueron recibidos entre la multitud que siguió desde muy cerca la boda, pues fue el momento indicado no solo para celebrar el amor, sino también para expresarles su cariño a la pareja de cantantes.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Esto le sucedió a Jhonny Rivera luego de su boda. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores del artista esperan conocer mayores detalles de la situación con su mascota, con quien espera reencontrarse en las próximas horas.

