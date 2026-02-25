Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

El cantante urbano Blessdcontinúa en medio de la conversación digital tras los rumores de una posible ruptura con la influencer Manuela QM.

En medio de la polémica, el artista compartió un video en sus redes sociales en el que habla sobre el desamor, lo que generó nuevas reacciones entre sus seguidores.

¿Qué publicó Blessd sobre el desamor en redes sociales?

En los últimos días, el paisa estuvo envuelto en controversia luego de que se filtraran supuestos chats en los que se le vinculaba con una modelo.

Estas conversaciones desataron comentarios en redes sociales y coincidieron con movimientos en los perfiles digitales de Manuela QM.

Mientras circulaban las capturas de pantalla, Manuela QM ocultó en sus redes sociales varias fotografías en las que aparecía junto al cantante, lo que aumentó los rumores de una posible separación.

La influencer, quien además se encuentra en embarazo, recibió múltiples comentarios por parte de usuarios que reaccionaron a la situación.

Blessd sorprendió con mensaje de adiós en redes sociales. (Foto: AFP )

En ese contexto, Blessd publicó un video acompañado de un fragmento de su más reciente canción:

"El Rolex se compra pero el tiempo no, la vida es muy corta y yo no tengo 2, si fue suficiente para ti un rumor pues aunque me duela yo te digo adiós”.

El mensaje fue relacionado por varios internautas con el momento personal que estaría atravesando.

¿Ruptura real o estrategia musical de Blessd tras rumores de ruptura con Manuela QM?

La relación entre Blessd y Manuela QM ya había estado rodeada de comentarios desde sus inicios, pues comenzó en medio de rumores de infidelidad, ya que que la influencer era amiga de la expareja del cantante.

Además, en distintas ocasiones han enfrentado críticas de quienes aseguraban que su relación hacía parte de una estrategia de marketing.

Por otro lado, el artista también celebró que su nueva canción logró posicionarse rápidamente en plataformas musicales.

A raíz de esto, algunos usuarios señalaron que la controversia podría estar relacionada con la promoción del tema y no por su relación sentimental.