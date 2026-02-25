Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez

Un hombre que estaba en la iglesia y que correspondía a uno de los invitados a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López causó revuelo en redes sociales por su aparente parecido con el fallecido Yeison Jiménez.

¿Por qué confundieron a un invitado en la boda de Jhonny Rivera con Yeison Jiménez?

Hace unos días, el cantante Álzate compartió un video en sus redes sociales en el que mostró algunos detalles de la boda de Jhonny Rivera dentro de la iglesia, justo en el momento en el que los novios recibían la bendición final y oficialmente quedaban casados.

(Foto: Canal RCN)

Al realizar un movimiento con el celular mientras grababa, el video captó justo detrás de Ázate a un hombre que, por el ángulo y el movimiento, parecía tener un gran parecido con Yeison Jiménez, lo que desató reacciones inmediatas en redes sociales.

Los internautas tomaron capturas de pantalla y en los comentarios comenzaron a preguntarse si Yeison Jiménez estaba presente en la ceremonia. Incluso algunos señalaron que, de ser así, la boda debía haberse realizado tiempo atrás, haciendo referencia a que el cantante falleció el pasado 10 de enero tras un accidente en una avioneta.

Tras el evento, han circulado varias fotografías y videos de la celebración, y esta persona aparece en otros registros. No obstante, en esas imágenes ya no se percibe el parecido físico con Yeison Jiménez.

El fenómeno se presentó especialmente en el video publicado por Álzate, debido al ángulo y al movimiento de la cámara.

¿Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera que confundieron con Yeison Jiménez?

El hombre que estaba justo detrás de Álzate es el cantante de música popular y compositor Joaquín Guiller, nacido en Briceño, Antioquia.

El artista es reconocido especialmente por éxitos como “Usted no me olvida” y “El Aguardiente”. Antes de dedicarse por completo a la música, fue árbitro de fútbol profesional y también se ha desempeñado como empresario en el sector ganadero.

(Foto: Canal RCN)

Tras la boda, Joaquín Guiller compartió en sus redes sociales varias fotografías de la celebración, donde dejó ver que disfrutó del evento.