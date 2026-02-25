Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez

Invitado en boda de Jhonny Rivera fue confundido por su gran parecido con el cantante fallecido, Yeison Jiménez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez
Jhonny Rivera y el misterio del invitado confundido con Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Un hombre que estaba en la iglesia y que correspondía a uno de los invitados a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López causó revuelo en redes sociales por su aparente parecido con el fallecido Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Por qué confundieron a un invitado en la boda de Jhonny Rivera con Yeison Jiménez?

Hace unos días, el cantante Álzate compartió un video en sus redes sociales en el que mostró algunos detalles de la boda de Jhonny Rivera dentro de la iglesia, justo en el momento en el que los novios recibían la bendición final y oficialmente quedaban casados.

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez
(Foto: Canal RCN)

Al realizar un movimiento con el celular mientras grababa, el video captó justo detrás de Ázate a un hombre que, por el ángulo y el movimiento, parecía tener un gran parecido con Yeison Jiménez, lo que desató reacciones inmediatas en redes sociales.

Artículos relacionados

Los internautas tomaron capturas de pantalla y en los comentarios comenzaron a preguntarse si Yeison Jiménez estaba presente en la ceremonia. Incluso algunos señalaron que, de ser así, la boda debía haberse realizado tiempo atrás, haciendo referencia a que el cantante falleció el pasado 10 de enero tras un accidente en una avioneta.

Artículos relacionados

Tras el evento, han circulado varias fotografías y videos de la celebración, y esta persona aparece en otros registros. No obstante, en esas imágenes ya no se percibe el parecido físico con Yeison Jiménez.

El fenómeno se presentó especialmente en el video publicado por Álzate, debido al ángulo y al movimiento de la cámara.

¿Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera que confundieron con Yeison Jiménez?

El hombre que estaba justo detrás de Álzate es el cantante de música popular y compositor Joaquín Guiller, nacido en Briceño, Antioquia.

El artista es reconocido especialmente por éxitos como “Usted no me olvida” y “El Aguardiente”. Antes de dedicarse por completo a la música, fue árbitro de fútbol profesional y también se ha desempeñado como empresario en el sector ganadero.

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez
(Foto: Canal RCN)

Tras la boda, Joaquín Guiller compartió en sus redes sociales varias fotografías de la celebración, donde dejó ver que disfrutó del evento.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

La razón por la que Jhonny Rivera llegó tarde a la boda con Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera confiesa el accidente que por poco arruina su boda con Jenny López: ¿casi la deja plantada?

Jhonny Rivera contó el imprevisto que tuvo antes de su boda y que ocasionó que llegara tarde a la ceremonia.

Jenny López sorprendió al revelar qué fue lo que más le gustó de su boda con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López sorprendió al revelar qué fue lo que más le gustó de su boda con Jhonny Rivera

Jenny López llamó la atención en redes sociales al revelar lo que más le gustó de su matrimonio con Jhonny Rivera.

Ciro Quiñonez se mostró conmovido al recordar el día en que Yeison Jiménez cambió su vida Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recordó el día en que Yeison Jiménez cambió su vida para siempre: “Papi, gracias”

Ciro Quiñonez recordó cómo Yeison Jiménez decidió firmarlo tras verlo cantar en una celebración de cumpleaños.

Lo más superlike

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024 - Jhonny Rivera en Yo José Gabriel. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló la verdadera razón por la que Pipe Bueno no asistió a la boda de Jhonny Rivera

La influencer Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores y habló de los motivos que les impidieron estar en la celebración.

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál? Melissa Gate

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál?

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló