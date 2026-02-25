Luisa Fernanda W reveló la verdadera razón por la que Pipe Bueno no asistió a la boda de Jhonny Rivera

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López, continúa capturando la atención de los internautas en redes sociales, pues desde el pasado fin de semana cuando ambos artistas llegaron al altar, se han mostrado interesados en conocer todos los detalles de lo que fue la celebración

Uno de los temas que no pasó por alto entre los usuarios, fue la ausencia de Pipe Bueno en la comentada boda, situación que la misma Luisa Fernanda Waclaró en una reciente dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que reveló la verdadera razón por la que el cantante y ella no pudieron asistir, "¿Por qué no fueron a la boda de Jhonny?", preguntó el usuario.

"Ay no, qué triste que no pudimos asistir, de verdad que... bueno, la razón es que Pipe ese fin de semana estaba en un retiro espiritual, un retiro que hace mucho quería hacer y yo ese fin de semana me quedé aquí ocupándome de un montón de cosas", señaló la creadora de contenido.

De acuerdo con la influenciadora, ese domingo cuando se cumplió con la boda de ambos artistas, Pipe llegó muy tarde, en la madrugada, casi el lunes, por lo que les fue imposible estar presentes en el festejo que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero.

Luisa Fernanda W contó por qué Pipe Bueno no fue a la boda de Jhonny Rivera. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la razón por la que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no asistieron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

En cuanto al retiro, la también empresaria reveló que el intérprete llegó bastante feliz y entusiasmado, tanto así que le propuso a ella que se agendara para que asistiera este fin de semana, sin embargo, afirmó que primero debe organizar sus compromisos para tener la oportunidad de vivir esta experiencia.

El motivo por el que Pipe Bueno no estuvo en la boda de Jhonny Rivera. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la antioqueña dio a conocer que, hace aproximadamente 12 años fue a un retiro espiritual que le permitió convertirse en lo que es hoy en día, pues fue justo allí cuando nació Luisa Fernanda W.