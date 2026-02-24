Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera reapareció triste tras su matrimonio con Jenny López: esto salió mal

El cantante Jhonny Rivera se mostró afectado y contó detalles de la situación que vivió en la noche de su boda.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel.
Jhonny Rivera vivió percance durante su boda. Foto | Canal RCN.

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López, sigue acaparando la atención en redes sociales, pues recientemente el mismo cantante de música popular, impactó al revelar que se siente triste por cuenta de un percance que tuvo su celebración.

¿Qué pasó en la boda de Jonny Rivera y por qué el cantante se mostró triste por la celebración?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante acumula millones de seguidores, reapareció para contarle a los internautas detalles de la situación que lo llevó a sentirse un poco afligido por cuenta de una situación que se salió de su control durante el festejo por su matrimonio.

"Les voy a contar una cosa, en medio de toda la felicidad, que me generó mucha tristeza, resulta que nosotros teníamos un plan y era el siguiente", dijo el cantante mientras grababa desde su celular el lugar en el que se llevó a cabo la recepción.

¿Por qué Jhonny Rivera reapareció triste tras su boda con Jenny López?

De acuerdo con el artista, todo estaba pensado para que los invitados no entraran directamente al quiosco en donde se hizo la fiesta, para que primero pasaran por un callejón que los llevaría directamente a una zona en la que iban a ser recibidos por unos violinistas, una estación de cocteles y una de cafetería.

Además de esto, también planeaba sorprenderlos con un show que estaría a cargo de un cantante que, junto a su caballo, haría todo un espectáculo con luces y pirotecnia.

Sin embargo, sus planes fueron arruinados por cuenta de la lluvia que cayó durante la noche, la cual hizo imposible que la presentación fuera un hecho y que esta zona estuviera completamente sola, pues los invitados pasaron directamente al quiosco principal para evitar mojarse.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera reapareció triste tras su boda con Jenny López. Foto | Canal RCN.

Según el pereirano, esperaron durante toda la noche a que escampara, pero nunca paró de llover, por lo que el intérprete que haría el show, así como las personas que estaban a cargo de las bebidas, no pudieron deleitar a los asistentes.

Pese a lo ocurrido, Rivera se mostró resignado, dejando ver que, pese a lo ocurrido, su boda fue un éxito, y lo más importante, los presentes disfrutaron de una gran noche en la que él y López fueron protagonistas.

 

