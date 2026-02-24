Hermana de Karol G rompió el silencio tras delicadas acusaciones de Verónica Giraldo sobre su familia

Un nuevo escándalo rodea a la cantante Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, esto luego de que Jessica Giraldo, una de sus hermanas rompiera el silencio sobre lo que viene sucediendo con Verónica Giraldo, quien desde hace un par de días ha despertado preocupación tras aparecer afectada debido a una situación que viene enfrentando con el padre de su hija.

¿Qué dijo Jessica Giraldo, hermana de Karol G, sobre la situación. de Verónica Giraldo?

En medio del revuelo que causó la reciente publicación de Verónica en redes sociales en donde lanzó fuertes acusaciones en contra de su propia familia, Jessica decidió pronunciarse al respecto para aclara qué es lo que pasa y cuál es su postura frente a este tema.

"En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años", escribió la hermana de la cantante.

En la publicación que hizo a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la mujer aseguró que, en este momento la prioridad de todos es que ella pueda recibir el apoyo y la atención que necesita, así como proteger su bienestar y el de la menor.

Hermana de Karol G rompió el silencio sobre situación familiar. Foto | Tommaso Boddi.

¿Qué pasó con la hermana de Karol G, Verónica Giraldo?

En medio del comunicado, la familiar de la artista quiso enviar un contundente mensaje en el que pidió empatía, respeto y comprensión mientras ellos como familia enfrentan este doloroso momento.

"Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor", escribió Jessica en la publicación.

En la reciente aparición de Verónica, causó preocupación al mostrar su mano h3rida luego de intentar romper un vidrio para intentar quedarse con su hija, pues acusó a su familia de apoyar a Jaime, padre de la niña, quien habría interpuesto una denuncia con su historial clínica.

Además de señalar que su familia se niega a entregarle a su hija, la mujer sorprendió al irse en contra de sus seres queridos al afirmar que no son la familia ideal que muestran, dejando al descubierto varias situaciones que, según ella, serían la prueba de la supuesta grave relación que hay entre sus padres.

Por ahora, el tema sigue generando interés entre los internautas, quienes han sacado sus propias conclusiones de esta situación y esperan conocer más detalles de este tema.