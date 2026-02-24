Verónica Giraldo hizo fuertes declaraciones contra su familia: “Vine a rescatar a mi hija”

La creadora de contenido Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video en el que mostró su mano ensangrentada y realizó fuertes declaraciones relacionadas con su entorno familiar y su situación personal.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué dijo Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sobre su familia?

Días antes, Verónica había compartido otro video en el que apareció llorando y relatando que su relación con Jaime Llano no concluyó en buenos términos. Fruto de esa unión tienen una hija llamada Sophie.

Según contó en ese momento, tras la separación se habría iniciado un proceso legal en el que busca obtener la custodia de la menor.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

En el reciente video, la empresaria mostró su mano con una herida visible en uno de sus dedos y explicó lo ocurrido.

Verónica Giraldo volvió a generar preocupación tras compartir video con fuertes declaraciones sobre su familia. (Foto: AFP)

“Lo que ven acá es sangre, estaba intentando rescatar a mi hija, me corté todo el dedo porque yo no sabía que Jaime tenía una denuncia pública”, expresó mientras enseñaba la lesión y mostraba que estaba en la casa de sus papás.

En el mismo video, la hermana de Karol G aseguró que desconocía algunas situaciones relacionadas con su familia.

“Yo no sabía que mi familia lo estaba apoyando, me tocó quebrar la ventana porque no me quieren entregar a mi hija, me creen loca”, manifestó en medio de su relato.

También afirmó que no quería hacer pública su vida personal, pero que las circunstancias la llevaron a hablar a través de redes sociales.

“Uno a veces no quiere hacer pública la vida de uno”, dijo, antes de añadir otra declaración que llamó la atención: “Mi propia familia me está dando la espalda”.

Verónica Giraldo volvió a generar preocupación tras compartir video con fuertes declaraciones sobre su familia. (Foto: AFP)

¿Qué más reveló en su mensaje Verónica Giraldo, hermana de Karol G?

Durante su intervención, Verónica aseguró que su familia no es perfecta y que ha atravesado situaciones complejas desde su infancia.

“No somos la familia perfecta, mis papás no son un ejemplo, ellos han tenido un historial complicado y esto lo tuve que percibir desde que estaba chiquita”, afirmó.

Sus palabras han generado revuelo en redes sociales, que incluso la otra hermana de Karol G, también salió a hacer una declaración sobre lo que está pasando con Verónica.