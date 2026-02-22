Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Famoso actor hizo una desgarradora confesión en las últimas horas acerca del fallecimiento de su bebé.

Se confirmó el desafortunado fallecimiento del bebé de pareja de actores. | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse una lamentable pérdida, pues un distinguido actor se pronunció a través de un comunicado oficial acerca del complicado momento que está atravesando a nivel emocional tras el desafortunado fallecimiento de su bebé.

Por el momento, varios internautas y allegados del actor, junto a su pareja, quien también es intérprete, les han enviado emotivos mensajes tras el complicado momento por el que están atravesando tras el fallecimiento del bebé.

¿Cómo reveló el reconocido actor el desafortunado fallecimiento de su bebé?

En las últimas horas, el nombre de José Manuel Suárez, quien es esposo de Daniela Alvarado, compartió en horas de la mañana de este domingo 22 de febrero, una desgarradora confesión sobre el desafortunado fallecimiento de su bebé, pues hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 791 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Después de veintidós semanas de gestación, es con profundo pesar que comunicamos que nuestra amada bebé ya no se encuentra con nosotros. Luchó hasta el final, pero llegó de manera prematuro y tu cuerpecito aún estaba listo para sobrevivir fuera del úter#. Daniela, está bien, se encuentra recuperándose y por ahora debe dedicarse a su sanación y recuperación. Gracias por siempre estar con nosotros”, agregó José Manuel Suárez.

Actor José Manuel Suárez confirmó el fallecimiento de su bebé. | Foto: Freepik

Por el momento, Daniela Alvarado, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se refleja en el reciente comunicado compartido por parte de José Manuel que está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida tras el lamentable fallecimiento del bebé que esperaban.

¿Qué celebridades les han enviado mensajes de apoyo a la pareja de actores tras el difícil momento por el que están atravesando?

Por el momento, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional les han enviado mensajes de apoyo a José Manuel y Daniela tras el complicado momento por el que están atravesando por la pérdida de su bebé.

Con base en esto, celebridades como: Patricia Schwarzgruber, Viviana Gibelli Aisha Stambouli e internautas, les han enviado mensajes de apoyo, expresándoles las siguientes palabras:

Falleció el bebé de pareja de actores. | Foto: Freepik

“Los siento de corazón muchachos, los abrazo con cariño, ella siempre vivirá con ustedes”, “Los abrazo fuerte en este momento”, “Mucha fortaleza para ustedes bendiciones para ambos”, agregaron.

