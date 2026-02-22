Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos, según la IA

La IA lanzó su predicción y dejó la descubierto quién podría ser el eliminado de este domingo de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La IA dio su predicción y este será el eliminado de La casa de los famosos Colombia
Este famoso será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA. (Foto: Canal RCN)

La gala de esta noche, 22 de febrero de 2026, de La casa de los famosos Colombia ya está dando de qué hablar, y los internautas no dejan de debatir quién será el próximo eliminado de esta temporada.

Razón por la cual se le preguntó a la Inteligencia Artificial sobre su predicción, ya que la gala presenta una dura placa de nominados y la salida de alguno de estos generará fuertes reacciones entre los participantes.

¿Quién será el eliminado de hoy de La casa de los famosos según la IA?

Esta semana, tras la prueba de salvación y los poderes que varios tenían, algunos participantes tuvieron la oportunidad de salir de la placa, como Manuela y Campanita; no obstante, muchos del Cuarto Tormenta ahora permanecen en riesgo de salir.

Siendo así, la placa de nominados quedó de la siguiente manera:

La placa de nominados quedó conformada por Alexa, Tebi, Yuli y Alejandro, además de otros participantes que tenían candado: Nicolás Arrieta, quien quedó así por la salida de Maiker; Valentino, debido al poder que Alexa usó en su contra; y Karola, porque se movió durante el congelado de Lorena y fue sancionada.

La IA dio su predicción y este será el eliminado de La casa de los famosos Colombia
Este famoso será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA. (Foto: Canal RCN)

Tras el análisis de la IA, los más vulnerables a salir esta semana parecen ser Tebi o Alexa.

“Si la votación del público favorece la simpatía sobre los conflictos, probablemente Tebi podría ser la eliminado; si priorizan la polémica, Alexa podría estar en riesgo”.

¿Qué dicen las redes sobre los nominados de esta semana de La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos se convertirá en el próximo eliminado de la semana, y es que cada uno de los nominados ha vivido situaciones que podría influir en la decisión del público.

En el caso de Nicolás Arrieta se ha mostrado en varias facetas y su personalidad desinteresada y divertida lo ha convertido en una persona querida por los televidentes.

Mientras que Tebi se ha mostrado con un carácter fuerte, Alexa, por su parte, ha tenido varios conflictos dentro de la casa. A pesar de esto, los internautas le han demostrado su apoyo en los diferentes comentarios, lo que le ha permitido ganar mucha popularidad.

La IA dio su predicción y este será el eliminado de La casa de los famosos Colombia
Este famoso será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA. (Foto: Canal RCN)

Karola y Valentino han protagonizado momentos de confrontación entre ellos, pero también han intentado tener una relación cordial dentro de La casa,

Finalmente, Yuli y Alejandro han generado un chipeo entre ellos y han protagonizado varios momentos románticos.

 

