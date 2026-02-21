¡Congelado! Así quedó Juanse tras la indirecta de su amiga a Valentino y así reaccionó el influencer

En la gala de la noche del 21 de febrero, los participantes vivieron un nuevo “congelado” cuando ingresó Paola, la mejor amiga de Juanse Laverde, en la que habría lanzado una indirecta hacía Valentino y así reaccionó el influencer.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Adiós a un cantante! La música se viste de luto tras confirmarse su muerte en graves condiciones

¿Qué le dijo Paola a Juanse Laverde durante el congelado en La casa de los famosos Colombia?

La mujer, quien se mostró enfocada en un mensaje espiritual, se dirigió directamente a Juanse y en repetidas ocasiones le dijo que lo amaba y que se sentía orgullosa de él.

También le transmitió un mensaje de parte de su padre, asegurándole que lo amaba “muchísimo más de lo que se puede imaginar” y que todo su club de fans estaba para apoyarlo. “Vas con toda”, le expresó durante el emotivo encuentro.

Artículos relacionados Influencers Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

En medio de sus palabras, Paola aseguró que “los cachos no lo representan” y añadió: “no te define, no te representa, ya sabe quién lo trajo y quién lo tiene ahí”.

Las palabras de la mejor amiga de Juanse habría sido una indirecta hacía Valentino luego de que tuvieran una cercanía dentro de La casa más famosa del país.

Indirecta en el congelado a Juanse genera reacción de Valentino. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron Juanse y Valentino tras el mensaje en La casa de los famosos Colombia?

Además la amiga de Juanse, se refirió al resto de los participantes. A Yuli le dijo que lo estaba haciendo muy bien. A Alejo le expresó: “te amo" y entre risas pidió disculpas a la producción mientras aclaraba que lo conocía desde hace 23 años.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi responde tras críticas por decir que sus hijos eran therians: “Que ridículo”

También mencionó a Nicolás, agradeciéndole por las palabras que ha tenido con Sebastián.

Antes de retirarse del lugar, reiteró su cariño por Juanse y le recordó que contaba con el respaldo de quienes lo esperan afuera.

Una vez terminó el congelado y los participantes pudieron moverse nuevamente, Juanse rompió en llanto al despedirse de su mejor amiga. El momento fue captado por las cámaras de la gala.

Indirecta en el congelado a Juanse genera reacción de Valentino. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, Valentino se mostró molesto por lo dicho durante el congelado. Señaló que desde afuera “tiran veneno sin conocer lo que pasa adentro” y afirmó que él ha tratado a Juanse con respeto y lealtad. “Típico”, concluyó al referirse a la situación.