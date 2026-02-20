Hace varios días, el mundo de la música ha estado atravesando por un complicado momento tras confirmarse la desafortunada muerte de reconocido cantante, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, varios internautas y allegados del cantante han sentido el inesperado fallecimiento del cantante, quien atravesó por una complicada situación al momento de fallecer.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas en graves condiciones?

El nombre de Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, artísticamente conocido como Felo Millones, se ha convertido en tendencia no solo por cautivar con su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmarse hace pocos días, la desafortunada causa de su muerte en la que autoridades de Cartagena se pronunciaron al respecto.

Así se confirmó la desafortunada muerte del cantante. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte del medio de comunicación digital: ‘El Bolivarense’, quienes revelaron la noticia a través de una publicación compartida a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 549 mil seguidores, expresaron las siguientes palabras:

“El artista urbano cartagenero Andrés Felipe Manjarrez Álvarez, conocido artísticamente como “Felo Millones”, falleció en la noche del martes 17 de febrero de 2026 en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena. El hecho ocurrió hacia las 7:55 p. m. en el sector Estela, según confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena”, dice el comunicado.

Artículos relacionados La casa de los famosos Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Col 3: ¿qué invitación recibió del jefe?

Además, la noticia ha causado una gran desolación por parte de internautas y seguidores del cantante, quien perdió la vida en críticas condiciones a causa de un desafortunado hecho ocurrido en la ciudad de Cartagena.

¿Cuál fue el importante legado que dejó en la música Felo Millones? | Foto: Freepik

¿Cuál fue el importante legado que dejó el cantante Felo Millones en su carrera profesional?

Artículos relacionados Ana María Estupiñán Reacción de famosos tras el nacimiento del hijo de Ana María Estupiñán: ¿qué dijeron del nombre?

Desde luego, el cantante Felo Millones demostró desde hace un largo periodo de tiempo, tener una gran habilidad en el campo artístico, en especial, por cautivar no solo por su habilidad en el campo artístico, sino que también, por la interpretación que tenía en sus canciones, en especial, por llevar en alto el género urbano.

Algunas de las canciones con las que Felo Millones adquirió gran reconocimiento mediante las diferentes plataformas digitales fueron: ‘The Boss’ y ‘Mi respuesta’.