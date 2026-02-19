Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

El reconocido cantante contó en redes sociales cómo su hijo fue mordido por un tiburón y reveló detalles sobre su estado de salud.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón
El cantante reveló el estado de salud de su hijo tras ser mordido por un tiburón. (Fotos: Freepik)

Preocupación ha causado el cantante mexicano Jorge D'Alessio al compartir en redes sociales la historia de cómo su hijo fue mordido por un tiburón mientras disfrutaba de unas playas en Tulum, México.

¿Qué le pasó al hijo del cantante mexicano Jorge D'Alessio?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma más de trescientos mil seguidores, el cantante de 51 años ha contado que, mientras disfrutaban de las playas de este paradisiaco lugar, su hijo menor recibió la mordida de un pequeño tiburón de arrecife en sus dos piernas.

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón
Jorge D'Alessio relató a sus seguidores el susto que vivió con su hijo tras ser mordido por un tiburón. (Foto: Freepik)

De acuerdo a lo que relató, el animal no mediría más de un metro, pero sí le hizo bastante daño en su pierna derecha, lo que generó que le tuvieran que tomar 30 puntadas.

En el video que ha compartido por medio de sus historias, el hombre aseguró que, tras lo sucedido, su esposa, la actriz Marichelo Puente, actuó de inmediato y, gracias a que en algún momento fue paramédico, logró evitar que sucediera una tragedia.

¿Cuál es el estado de salud del hijo del cantante Jorge D'Alessio tras ser mordido por un tiburón?

En las mismas historias, el cantante deja ver que su hijo se encuentra estable, pero debe usar una silla de ruedas debido a que tiene sus piernas vendadas.

Asimismo, su esposa narra que el menor está evolucionando increíble y ambos agradecen que no pasó a mayores y quedará como una anécdota por contar.

De igual manera, la pareja de celebridades dio a conocer que, tras lo sucedido, habían regresado a Ciudad de México para continuar sus vidas rutinarias.

Hijo de cantante Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón
El hijo del cantante Jorge D'Alessio se encuentra bien de salud tras ser mordido por un tiburón. (Foto: Freepik)

¿Quién es Jorge D'Alessio?

Jorge D’Alessio es un cantante y músico mexicano, conocido por ser hijo de la reconocida cantante Lupita D’Alessio. Es fundador y líder de la banda Matute, que rinde homenaje a los éxitos de los años 80 en español e inglés.

A lo largo de su carrera, Jorge ha combinado su trabajo artístico con su vida personal, compartiendo experiencias familiares y profesionales que lo han mantenido en la atención del público, tanto por su talento como por su historia.

