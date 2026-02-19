Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

El equipo de Yeison Jiménez hizo emotiva dedicatoria tras el éxito que ha sido su canción con Maluma.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Equipo de Yeison Jiménez
Equipo de Yeison Jiménez le dedicó emotivo mensaje/AFP: Rodrigo Varela

El equipo de Yeison Jiménez hizo emotiva dedicatoria al cantante debido al éxito que ha tenido con la colaboración que hizo con el artista Maluma, la cual él soñó por mucho tiempo hacer.

¿Qué dedicatoria hizo el equipo de Yeison Jiménez?

A través de la cuenta de Instagram del cantante compartieron un corto video de la canción que alcanzó a grabar el artista con el reguetonero, la cual llamaron "Con el corazón" y se estrenó hace pocos días.

equipo de trabajo de yeison jimenez tras cancion con maluma

Con dichas imágenes, aprovecharon para dedicarle emotivas palabras destacando cómo el artista sigue haciendo historia pese a su ausencia física.

Recordemos que el artista falleció el pasado 10 de enero en un accidente en una avioneta en Paipa, Boyacá junto a varios allegados, entre ellos su mánager y su primo.

"Lo lograste una vez más Yei. Aun después de tu partida, tus sueños siguieron su camino. Porque lo que se construye con fe, con trabajo y con el corazón, no se detiene. Nos enseñaste a no rendirnos, a insistir hasta el final. Y hoy, una vez más, tu historia lo confirma. Gracias por ese ejemplo que sigue guiándonos a tantos", escribieron.

Un día antes también compartieron otras palabras en las que añadieron que el cantante nunca buscó encajar, pues creyó en su música desde el primer día, defendió sus raíces, trabajó sin descanso y llevó la música popular a escenarios y públicos donde antes no tenía el mismo lugar.

No cambió su esencia para gustar. Se mantuvo fiel a lo que era… y desde ahí logró hacer historia.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la dedicatoria del equipo de Yeison Jiménez al artista?

Luego de la publicación, miles de internautas reaccionaron y comentaron lo mucho que extrañan al cantante; además de llenarlo de agradecimiento por su sorprendente legado musical y las increíbles enseñanzas que dejaron a sus fanáticos.

yeison jimenez es recordado por su equipo de trabajo

Por otra parte, otro lanzamiento musical que también ha llamado la atención de los fanáticos del género popular es el más reciente estreno de la artista Arelys Henao, quien reveló su nuevo sencillo "B*la perdida", una canción que narra un amor prohibido e inconcluso.

