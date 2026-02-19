Muere niña influencer de 9 años tras luchar contra un tumor cerebral canceroso

El mundo de las redes sociales está de luto tras conocerse la muerte de una niña influencer de 9 años que luchó contra un tumor cerebral canceroso.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

¿Quién era la niña influencer de 9 años que murió tras batallar contra un tumor cerebral canceroso?

Se trata de la pequeña estadounidense Charlie Meza, quien el pasado 14 de febrero murió tras batallar contra un fuerte tumor cerebral canceroso que le diagnosticaron cuando tenía solo tres años de edad.

Charlie Meza falleció el pasado 14 de febrero tras batallar contra un tumor cerebral. (Foto: Freepik)

Su madre fue quien compartió la triste noticia en Instagram, conmoviendo a sus miles de seguidores quienes seguían su proceso día a día comentando sus fotos y videos que eran cargados en esta red social.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Beba antes de realizarse procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?

¿Qué tipo de tumor cerebral tenía Charlie Meza?

De acuerdo con el relato de su madre, Charlie fue diagnosticada con meduloblastoma infantil, que según expertos, es un tumor cerebral agresivo que se origina en el cerebelo y afecta la coordinación y el equilibrio, provocando síntomas como visión doble, mareos, dolores de cabeza, náuseas y cansancio extremo.

Con el paso de los meses, la salud de la niña se fue deteriorando y, según contó Taylor, a finales de noviembre de 2025 su estado empeoró notablemente, al punto de que las náuseas debían ser controladas de forma constante.

La madre también reveló que, siete días antes de su fallecimiento, tras varios chequeos médicos, los especialistas no tuvieron que decir nada: sus miradas y gestos bastaron para anticipar lo que estaba por suceder, dejándole el corazón roto.

Charlie Meza fue diagnosticada con meduloblastoma infantil desde los tres años de edad. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados Viral Así vive un therian perro dálmata que busca ser adoptado por un ser humano

¿Cómo despidieron a la niña influencer de 9 años en redes?

A través de su perfil oficial, la familia de la pequeña compartió una fotografía de cuando era más pequeña, en la que revelaron su fecha de nacimiento y escribieron en la descripción que ahora ya era libre.

Tras la publicación, numerosos seguidores lamentaron la noticia y enviaron mensajes de condolencias y apoyo a sus familiares.