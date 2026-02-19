Muere niña influencer de 9 años tras luchar contra un tumor cerebral canceroso
La muerte de la niña influencer de 9 años fue confirmada por su madre en redes, quien reveló cómo fueron sus últimos días.
El mundo de las redes sociales está de luto tras conocerse la muerte de una niña influencer de 9 años que luchó contra un tumor cerebral canceroso.
¿Quién era la niña influencer de 9 años que murió tras batallar contra un tumor cerebral canceroso?
Se trata de la pequeña estadounidense Charlie Meza, quien el pasado 14 de febrero murió tras batallar contra un fuerte tumor cerebral canceroso que le diagnosticaron cuando tenía solo tres años de edad.
Su madre fue quien compartió la triste noticia en Instagram, conmoviendo a sus miles de seguidores quienes seguían su proceso día a día comentando sus fotos y videos que eran cargados en esta red social.
¿Qué tipo de tumor cerebral tenía Charlie Meza?
De acuerdo con el relato de su madre, Charlie fue diagnosticada con meduloblastoma infantil, que según expertos, es un tumor cerebral agresivo que se origina en el cerebelo y afecta la coordinación y el equilibrio, provocando síntomas como visión doble, mareos, dolores de cabeza, náuseas y cansancio extremo.
Con el paso de los meses, la salud de la niña se fue deteriorando y, según contó Taylor, a finales de noviembre de 2025 su estado empeoró notablemente, al punto de que las náuseas debían ser controladas de forma constante.
La madre también reveló que, siete días antes de su fallecimiento, tras varios chequeos médicos, los especialistas no tuvieron que decir nada: sus miradas y gestos bastaron para anticipar lo que estaba por suceder, dejándole el corazón roto.
¿Cómo despidieron a la niña influencer de 9 años en redes?
A través de su perfil oficial, la familia de la pequeña compartió una fotografía de cuando era más pequeña, en la que revelaron su fecha de nacimiento y escribieron en la descripción que ahora ya era libre.
Tras la publicación, numerosos seguidores lamentaron la noticia y enviaron mensajes de condolencias y apoyo a sus familiares.
¡Tengo el corazón roto por ti! ¡Los queremos mucho a todos! Enviando mucho amor y oraciones", "Enviando mi amor. Y estoy desconsolado leyendo esto. Orando por ti" y "Oh Taylor, lo siento mucho, no me lo creo leyendo esto. Te mando todo mi amor", fueron algunos de los mensajes.