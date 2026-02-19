Karina García sacó risas tras respuesta a fan que confesó su amor por Kris R

La influenciadora Karina Garcíadivirtió a millones de sus fanáticos luego de defender su relación con el cantante Kris R.

¿Qué dijo Karina García defender su relación con Kris R?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde interactuó con sus admiradores mientras sea hacía el manicure.

En medio de su conversación con sus seguidores, una fanática le escribió que "amaba a su marido", haciendo referencia al cantante Kris R, con quien la paisa actualmente sostiene una relación.

Tras el comentario de la mujer, la influenciadora le ofreció una curiosa respuesta que causó risas entre sus fanáticos y que se ha vuelto viral en redes sociales.

"Ay mi reina pues déjalo de amar porque es mío y solo mío, completamente mío, no lo comparto mi reina, no te hagas mechonear, búscate el tuyo, admíralo de lejos", le dijo con el particular humor que la caracteriza.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la respuesta de Karina García a fan de Kri R?

Tras sus palabras y que el momento se volviera viral en redes sociales, miles de internautas reaccionaron destacando lo mucho que la influenciadora los hace reír con sus ocurrencias y destacaron lo enamorada que se ve del artista.

Cabe destacar que actualmente la paisa se encuentra en Miami, Estados Unidos junto al cantante acompañándolo por su paso por los Premios Lo Nuestro, que se celebran este jueves 19 de febrero, en los que reconocen a los mejores de la música latina.

Recordemos que los famosos se conocieron por cuestiones labores luego de que Kris R contratara a Karina García para el videoclip de "Ganas" y a partir de allí entre los surgiera una gran conexión.

Por lo pronto, Karina García sigue cautivando a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales, que tanto acapara la atención de sus fieles admiradores, quienes están a la expectativa de lo que vaya a mostrar de la ceremonia y cómo aparecerá en la gala.

Es importante señalar que Karina García hace parte del programa 'Qué hay 'pa dañar en La casa de los famosos Colombia' donde comenta sobre lo que pasa en la competencia.