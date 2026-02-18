Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

Cada 17 de febrero se convierte en un día particularmente emotivo para la familia Fernández, en esa fecha, Alejandro Fernández vuelve a honrar la memoria de su padre, el inolvidable Vicente Fernández, quien dejó una huella imborrable en la música ranchera y en la cultura popular mexicana.

¿Cómo recordó Alejandro Fernández a Vicente Fernández en una fecha tan especial?

Conmovido, compartió con sus seguidores un recuerdo distinto, alejado de los reflectores y más cercano a la intimidad familiar, la publicación estuvo cargada de nostalgia, pero también de sonrisas, al revelar una faceta poco conocida de su padre.

Alejandro puso en primer plano los momentos sencillos que marcaron su infancia y recordó que, en casa, su papá encontraba maneras creativas de entretenerse y sorprender a los suyos, demostrando que su talento no solo se limitaba al canto.

¿Qué afición poco conocida de Vicente Fernández sorprendió a los seguidores de Alejandro Fernández?

Según contó Alejandro, su padre solía dedicar tiempo a crear montajes digitales, utilizando herramientas de edición para transformar imágenes familiares en escenas fantásticas.

Alejandro Fernández recordó a su padre con una anécdota inesperada. (Foto: Javier Torres /AFP)

Parques temáticos, paisajes llamativos y situaciones imaginarias cobraban vida gracias a la creatividad del cantante, para él, no era solo un pasatiempo tecnológico, sino una manera de construir recuerdos alternativos y regalar sonrisas.

Más que un simple montaje, la fotografía refleja el ingenio y el cariño con el que Vicente Fernández buscaba hacer especiales los momentos cotidianos, la revelación generó una ola de comentarios entre fanáticos, quienes se mostraron sorprendidos al descubrir esta habilidad artística del legendario cantante.

¿Qué significado tiene este homenaje de Alejandro Fernández a Vicente Fernández?

Alejandro no solo rindió tributo a la trayectoria monumental de su padre, sino que resaltó el valor de esos gestos íntimos que construyen la verdadera memoria familiar, el homenaje trascendió la música para enfocarse en el vínculo entre padre e hijo.

Vicente Fernández intervenía fotos familiares creando escenas en parques de diversiones. (Foto: Javier Torres / AFP)

Alejandro expresó gratitud por las enseñanzas recibidas, por el ejemplo de disciplina y por el cariño que sigue sintiendo pese a la ausencia física.

Con este gesto, el cantante reafirma que el legado de Vicente Fernández no vive únicamente en sus canciones, sino también en los recuerdos familiares, en las risas compartidas y en esas pequeñas aficiones que revelan al ser humano detrás del mito.