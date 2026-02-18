Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló que Vicente Fernández disfrutaba crear montajes en Photoshop y era uno de sus pasatiempos secretos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial.
Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial.(Foto: Valerie Macon / AFP)

Cada 17 de febrero se convierte en un día particularmente emotivo para la familia Fernández, en esa fecha, Alejandro Fernández vuelve a honrar la memoria de su padre, el inolvidable Vicente Fernández, quien dejó una huella imborrable en la música ranchera y en la cultura popular mexicana.

Artículos relacionados

¿Cómo recordó Alejandro Fernández a Vicente Fernández en una fecha tan especial?

Conmovido, compartió con sus seguidores un recuerdo distinto, alejado de los reflectores y más cercano a la intimidad familiar, la publicación estuvo cargada de nostalgia, pero también de sonrisas, al revelar una faceta poco conocida de su padre.

Alejandro puso en primer plano los momentos sencillos que marcaron su infancia y recordó que, en casa, su papá encontraba maneras creativas de entretenerse y sorprender a los suyos, demostrando que su talento no solo se limitaba al canto.

Artículos relacionados

¿Qué afición poco conocida de Vicente Fernández sorprendió a los seguidores de Alejandro Fernández?

Según contó Alejandro, su padre solía dedicar tiempo a crear montajes digitales, utilizando herramientas de edición para transformar imágenes familiares en escenas fantásticas.

Alejandro Fernández recordó a su padre con una anécdota inesperada.
Alejandro Fernández recordó a su padre con una anécdota inesperada. (Foto: Javier Torres /AFP)

Parques temáticos, paisajes llamativos y situaciones imaginarias cobraban vida gracias a la creatividad del cantante, para él, no era solo un pasatiempo tecnológico, sino una manera de construir recuerdos alternativos y regalar sonrisas.

Más que un simple montaje, la fotografía refleja el ingenio y el cariño con el que Vicente Fernández buscaba hacer especiales los momentos cotidianos, la revelación generó una ola de comentarios entre fanáticos, quienes se mostraron sorprendidos al descubrir esta habilidad artística del legendario cantante.

Artículos relacionados

¿Qué significado tiene este homenaje de Alejandro Fernández a Vicente Fernández?

Alejandro no solo rindió tributo a la trayectoria monumental de su padre, sino que resaltó el valor de esos gestos íntimos que construyen la verdadera memoria familiar, el homenaje trascendió la música para enfocarse en el vínculo entre padre e hijo.

Vicente Fernández intervenía fotos familiares creando escenas en parques de diversiones.
Vicente Fernández intervenía fotos familiares creando escenas en parques de diversiones. (Foto: Javier Torres / AFP)

Alejandro expresó gratitud por las enseñanzas recibidas, por el ejemplo de disciplina y por el cariño que sigue sintiendo pese a la ausencia física.

Con este gesto, el cantante reafirma que el legado de Vicente Fernández no vive únicamente en sus canciones, sino también en los recuerdos familiares, en las risas compartidas y en esas pequeñas aficiones que revelan al ser humano detrás del mito.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador

Fátima Bosch explicó que su desvanecimiento en Ecuador fue por agotamiento.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje

El mundo de la televisión se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de reconocida actriz y una de las pioneras del doblaje.

Paramédicos auxiliaron a Fátima Bosch tras perder el equilibrio ante cientos de personas. Talento internacional

Fátima Bosch, actual Miss Universe preocupó al desvanecerse en pleno desfile

Fátima Bosch se desvaneció en un desfile en El Salvador y fue atendida por paramédicos, causando preocupación entre sus seguidores.

Lo más superlike

La Segura revela su deseo de un segundo hijo La Segura

La Segura sorprende al hablar de otro bebé y revela por qué quiere agrandar pronto la familia

La Segura abre su corazón y lanza inesperada confesión sobre tener otro hijo tras vivir su maternidad con Lucca.

Karola se despachó en contra de Valentino Lázaro y Alexa Torrex: ¿cuál fue la razón? La casa de los famosos

Karola se despachó en contra de Valentino Lázaro y Alexa Torrex: ¿cuál fue la razón?

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero Talento nacional

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología