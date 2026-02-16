Fátima Bosch, actual Miss Universe preocupó al desvanecerse en pleno desfile

La visita de Fátima Bosch a El Salvador tenía como objetivo encabezar una jornada de música, sin embargo, lo que comenzó como un desfile terminó convirtiéndose en un momento de tensión cuando se descompensó frente a los asistentes.

De pronto, perdió estabilidad, lo que generó una reacción inmediata del equipo de seguridad y del personal médico presente en el lugar.

¿Cómo ocurrió el incidente de Fátima Bosch durante el desfile?

El episodio se produjo cuando la Miss Universo participaba activamente en la música y los bailes, de acuerdo con los videos compartidos en plataformas digitales, no hubo señales evidentes de alarma más allá de un aparente cansancio previo.

En cuestión de segundos comenzó a perder el equilibrio provocando que el equipo de apoyo actuara con rapidez, en las grabaciones se observa que, tras el susto inicial, se encontraba consciente y reaccionando mientras era auxiliada, incluso realizando gestos y tratando de comunicarse con quienes la atendían.

¿Cuál es el estado de salud de Fátima Bosch?

Hasta el momento no se ha emitido un informe médico oficial que detalle las causas precisas del desvanecimiento, pero versiones difundidas por medios locales señalan que no perdió el conocimiento en ningún momento.

Seguidores de Fátima Bosch esperan un comunicado oficial sobre su estado de salud. (Foto: AFP)

En los videos que circulan se aprecia que, mientras permanecía en el suelo, hablaba y hacía señas relacionadas con dificultad para respirar, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible episodio de agotamiento o baja de presión.

¿Qué reacciones generó el estado de salud de Fátima Bosch en redes sociales?

En distintas plataformas, los seguidores compartieron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a la actual Miss Universo y muchos destacaron la presión física y emocional que enfrentan las figuras públicas con agendas tan exigentes, especialmente cuando participan en eventos masivos bajo condiciones climáticas que pueden resultar desgastantes.

Paramédicos auxiliaron a Fátima Bosch tras perder el equilibrio ante cientos de personas. AFP: Lillian Suwanrumpha

Mientras se espera información oficial que confirme su recuperación total, el incidente ha dejado claro el nivel de atención que despierta cada aparición pública, pues la situación terminó convirtiéndose en un recordatorio de la importancia del bienestar físico, incluso en medio del glamour y los reflectores.