Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera y Jenny López confirman oficialmente el lugar de su boda

Jhonny Rivera y Jenny López confirmaron nuevos detalles de su boda y luna de miel para el fin de semana en Risaralda.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jhonny Rivera y Jenny López revelan lugar de boda y luna de miel.
Jhonny Rivera y Jenny López revelan lugar de boda y luna de miel. Foto Canal RCN/Freepik

Jhonny Rivera y Jenny López confirmaron que ya tienen todo listo para su matrimonio, el cual se celebrará el próximo 22 de febrero, y a través de sus redes sociales, los artistas compartieron nuevos detalles sobre el lugar de la ceremonia y los planes que tienen para celebrar su unión después de dar el “sí”.

La propuesta formal de matrimonio se realizó en mayo de 2025, durante un multitudinario concierto en el Movistar Arena de Bogotá, escenario donde el cantante sorprendió a Jenny frente a miles de asistentes, sellando su compromiso con un emotivo momento que rápidamente se volvió viral.

Artículos relacionados

¿Dónde será la boda de Jhonny Rivera y Jenny López y quiénes asistirán?

La pareja confirmó que la ceremonia se llevará a cabo en Arabia, un corregimiento cercano a Pereira, en el departamento de Risaralda, y aunque muchos esperaban un evento masivo acorde con la popularidad del cantante, optaron por una celebración privada.

La decisión de casarse en esta región tiene un significado especial para Jhonny Rivera, quien ha expresado en varias ocasiones el profundo vínculo que siente con su tierra.

La relación entre Jhonny Rivera, de 52 años, y Jenny López, de 23, ha sido objeto de múltiples comentarios por la diferencia de edad, sin embargo, ambos han mantenido una postura firme, enfocándose en la estabilidad de su relación y en los proyectos que comparten tanto en el plano personal como profesional.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron Jhonny Rivera y Jenny López sobre la posibilidad de tener hijos?

En medio de las preguntas de sus seguidores, el artista habló con franqueza sobre el tema de la paternidad y reconoció que, debido a su edad, entiende que no vivirá ciertas etapas de la vida de un hijo de la misma manera que un padre más joven.

Jhonny Rivera, de 52 años, y Jenny López, de 23, se casarán el próximo 22 de febrero.
Jhonny Rivera, de 52 años, y Jenny López, de 23, se casarán el próximo 22 de febrero. (Foto Canal RCN).

Aun así, afirmó que no quiere privar a su futura esposa de la experiencia de convertirse en madre, y Jenny, por su parte, ha manifestado su ilusión por esta nueva etapa, mientras continúan consolidando su carrera como cantantes.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los planes para la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Primero visitarán las Maldivas, reconocidas por sus playas de aguas cristalinas y paisajes paradisíacos y luego viajarán a Kenia, donde además de conocer Nairobi, tienen previsto realizar un safari.

Jenny López revela si habrá fans en su boda con Jhonny Rivera
Jenny López revela si habrá fans en su boda con Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN).

Este recorrido marcará el inicio de una nueva etapa que, curiosamente, coincidirá con el arranque de su próxima gira por Europa en marzo, y así, combinarán celebración, descanso y compromisos artísticos en un mismo calendario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W publicó en sus historias capturas de su conversación con ChatGPT. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W preguntó a ChatGPT cuáles son sus “red flags”

Luisa Fernanda W compartió lo que ChatGPT le dijo sobre sus posibles “banderas rojas” y lo compartió en redes.

Yeison Jiménez ya había hablado de cantar con Maluma Yeison Jiménez

Yeison Jiménez soñó con hacer una canción junto a Maluma: esto manifestó

Yeison Jiménez ya había mostrado su interés de hacer una colaboración junto a Maluma y tras su fallecimiento, la canción salió a la luz.

Novia de blessd en redes sociales Blessd

Manuela reapareció en redes luego de la polémica por supuesta infidelidad de Blessd

La novia del artista Blessd regresó a sus redes sociales tras los supuestos chats del artista coqueteando con una mujer.

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje

El mundo de la televisión se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de reconocida actriz y una de las pioneras del doblaje.

Karola recordó al Sebastucho en su línea de vida La casa de los famosos

Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Feid

El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones