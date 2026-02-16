Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kris R sorprendió a Karina García con un lujoso anillo, ¿de compromiso?

La influenciadora tuvo una inesperada celebración de San Valentín junto al artista Kris R.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
kris r le dio anillo a karina garcia
Kris R sorprendió a Karina García/Canal RCN

La influenciadora Karina García y el cantante Kris R celebraron San Valentín en una romántica cena.

Artículos relacionados

¿Cómo celebraron Karina García y Kris R San Valentín?

Los famosos disfrutaron de una lujosa cena de San Valentín, en la que se ofrecieron costosos regalos.

karina garcia con kris r en san valentin

El artista ya había sorprendido a la paisa con un enorme ramo de rosas en la mañana recordándole lo mucho que la quiere.

Más tarde decidieron disfrutar de una gran celebración juntos en la que el artista la sorprendió con dos lujosos regalos más.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue la encargada de revelar el momento a través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores.

En la grabación se ve cuando este le hace entrega de dos obsequios, uno más grande que el otro.

Artículos relacionados

Ella primero abre el grande y ve unas costosas zapatillas, las cuales le gustaron bastante.
Posteriormente, abre el pequeño y allí encuentra un lujoso anillo que le causa bastante sorpresa.

El cantante le señaló que ese anillo es la representación del inicio de ese amor tan "maravilloso" que han comenzado ambos.

"Mi niña hermosa te mereces lo mejor!! Gracias por llegar a darme tantos momentos hermosos y tanta felicidad", le comentó Kris R.

Karina les respondió agregando: "Mi niño eres todo lo que quiero. Gracias por tanto mi amor".

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas a los regalos de Kris R para Karina García?

Miles de fanáticos reaccionaron a la publicación y los llenaron de elogios por la gran relación que están construyendo, además de resaltar lo detallista que ha sido el cantante con la paisa.

karina garcia feliz con kris r

Por ahora, los dos siguen disfrutando de su romance pese a las críticas que puedan recibir al respecto y continúan trabajando en sus respectivos proyectos.

Entre ellos, Karina García continúa dando lo mejor como panelista de 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia', donde da sus opiniones sobre el reality junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

Por su parte, Kris R sigue trabajando en nueva música y preparándose para próximos conciertos, con los que espera deleitar a todos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W publicó en sus historias capturas de su conversación con ChatGPT. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W preguntó a ChatGPT cuáles son sus “red flags”

Luisa Fernanda W compartió lo que ChatGPT le dijo sobre sus posibles “banderas rojas” y lo compartió en redes.

Yeison Jiménez ya había hablado de cantar con Maluma Yeison Jiménez

Yeison Jiménez soñó con hacer una canción junto a Maluma: esto manifestó

Yeison Jiménez ya había mostrado su interés de hacer una colaboración junto a Maluma y tras su fallecimiento, la canción salió a la luz.

Novia de blessd en redes sociales Blessd

Manuela reapareció en redes luego de la polémica por supuesta infidelidad de Blessd

La novia del artista Blessd regresó a sus redes sociales tras los supuestos chats del artista coqueteando con una mujer.

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje

El mundo de la televisión se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de reconocida actriz y una de las pioneras del doblaje.

Karola recordó al Sebastucho en su línea de vida La casa de los famosos

Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Feid

El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones