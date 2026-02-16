Kris R sorprendió a Karina García con un lujoso anillo, ¿de compromiso?

La influenciadora Karina García y el cantante Kris R celebraron San Valentín en una romántica cena.

¿Cómo celebraron Karina García y Kris R San Valentín?

Los famosos disfrutaron de una lujosa cena de San Valentín, en la que se ofrecieron costosos regalos.

El artista ya había sorprendido a la paisa con un enorme ramo de rosas en la mañana recordándole lo mucho que la quiere.

Más tarde decidieron disfrutar de una gran celebración juntos en la que el artista la sorprendió con dos lujosos regalos más.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue la encargada de revelar el momento a través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores.

En la grabación se ve cuando este le hace entrega de dos obsequios, uno más grande que el otro.

Ella primero abre el grande y ve unas costosas zapatillas, las cuales le gustaron bastante.

Posteriormente, abre el pequeño y allí encuentra un lujoso anillo que le causa bastante sorpresa.

El cantante le señaló que ese anillo es la representación del inicio de ese amor tan "maravilloso" que han comenzado ambos.

"Mi niña hermosa te mereces lo mejor!! Gracias por llegar a darme tantos momentos hermosos y tanta felicidad", le comentó Kris R.

Karina les respondió agregando: "Mi niño eres todo lo que quiero. Gracias por tanto mi amor".

¿Cómo reaccionaron los internautas a los regalos de Kris R para Karina García?

Miles de fanáticos reaccionaron a la publicación y los llenaron de elogios por la gran relación que están construyendo, además de resaltar lo detallista que ha sido el cantante con la paisa.

Por ahora, los dos siguen disfrutando de su romance pese a las críticas que puedan recibir al respecto y continúan trabajando en sus respectivos proyectos.

Entre ellos, Karina García continúa dando lo mejor como panelista de 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia', donde da sus opiniones sobre el reality junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

Por su parte, Kris R sigue trabajando en nueva música y preparándose para próximos conciertos, con los que espera deleitar a todos.