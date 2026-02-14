Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sandra Muñoz sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

La modelo Sandra Muñoz sorprendió a sus millones de fanáticos con su nueva imagen.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sandra Muñoz cambió de look
Sandra Muñoz luce nueva imagen/Canal RCN

La modelo Sandra Muñoz sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales con un nuevo look luego de varios años de lucir la misma imagen.

A través e su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías y videos presumiendo su nueva imagen.

sandra munoz cambia de imagen

En las imágenes se dejó ver luciendo un nuevo tono de pelo, dejando el rubio claro atrás y optando por un rubio más oscuro. Además, se puso extensiones para lucirlo más largo.

"Yo quería un cambio y ustedes también lo pidieron. Yo amé mi nuevo color de cabello", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio de Sandra Muñoz?

Tras su revelación, miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios destacando lo bien que le luce ese tono de pelo y lo joven que se ve.

sandra munoz cambia de look en instagram

Aunque otros no tardaron en indicarle que le gusta verla más rubia, por lo que le aconsejaron volver a su look anterior.

Cabe resaltar que la modelo hace algunos días había preguntado a sus fanáticos si les gustaría verla con otro look, enseñando un cambio aún más drástico, pues mostró cuando lucía pelinegra interrogando sobre si hacía dicho cambio de imagen.

Otros no tardaron en recordar su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde fue bastante controversial por su personalidad.

Recordemos que, en el reality la modelo generaba amores, pero también ganó varios detractores.

Allí la modelo sostuvo un leve romance con el influenciador Juan David Zapata, la cual no prosperó y una vez salieron del programa tampoco continuó.

Por ahora, la modelo Sandra Muñoz sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en sus redes sociales con su diverso contenido sobre parte de su estilo de vida, tipa de belleza, viajes, entre otros, que tanto les gusta a sus admiradores y por el que la halagan constantemente destacando lo mucho que les gusta cada cosa que ella comparte en estas plataformas.

