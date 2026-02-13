Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aparece psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa a un mes de su muerte: escucha el audio

En redes sociales circula una psicofonía de Yeison Jiménez en la que el cantante se habría referido a su esposa, Sonia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Impactante psicofonía de Yeison Jiménez a un mes de su muerte: habló de su esposa
Impactante psicofonía de Yeison Jiménez a un mes de su muerte: habló de su esposa. (Foto Canal RCN | Freepik).

Yeison Jiménez continúa siendo tema de conversación en las redes sociales, esta vez por una psicofonía en la que se habría referido a su esposa, Sonia. El audio fue publicado justo después de que el artista cumpliera un mes de haber muerto.

Artículos relacionados

¿Qué dice la psicofonía de Yeison Jiménez sobre su esposa?

Desde el pasado 25 de enero John Parra, investigador paranormal y parapsicólogo, ha estado compartiendo por medio de la plataforma de videos TikTok una serie de segmentos de una sesión de hora y media que realizó para intentar comunicarse con Yeison Jiménez desde el más allá.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Aunque en un principio Parra no estaba seguro de haber logrado contacto con el difunto artista, a medida que avanza en su investigación realizando preguntas concretas sobre su vida con nombre completo y fecha de nacimiento asegura haber logrado una comunicación.

Artículos relacionados

En esta ocasión, el joven investigador compartió un segmento en el que el difunto artista se habría referido a su esposa Sonia, al mencionar lo mucho que la amaba y su deseo de ser perdonado por ella.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Palabras como "Te amo", "perdóname, Sonia", “es hermosa” se escucharon en esta nueva entrega que puso los pelos de punta a los internautas que han estado al pendiente de su investigación.

¿Cómo y cuándo murió Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiano?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero pocos minutos después de abordar su avioneta artista con matrícula N325FA. Según un informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la aeronave, que se encontraba al día con el cumplimiento de requisitos técnicos, no logró la altura necesaria para su correcto vuelo y terminó colisionando contra una vereda en Boyacá.

Artículos relacionados

El artista iba junto a cuatro miembros de su equipo, además del piloto, quienes también corrieron con su misma suerte. Hasta el momento no se han revelado nuevos datos sobre este lamentable caso que continúa enlutando a todo un país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Pajón compartió un video en el que se aprecian claramente los movimientos de su bebé en el vientre. Mariana Pajón

Miguel Pajón emocionó en redes con un nuevo video de su bebé en el vientre

Miguel Pajón compartió un video donde se ven las pataditas de su bebé y enterneció a sus seguidores.

Confirman el futuro de los músicos de Yeison Jiménez y hay reacciones Yeison Jiménez

Revelan oficialmente qué pasará con los músicos de Yeison Jiménez, tras su muerte

Tras un mes de la muerte de Yeison Jiménez, revelan oficialmente qué pasará con los músicos que lo acompañaron en su carrera.

Jenny López vivió inolvidable despedida de soltera previo a su boda con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Así fue la despedida de soltera de Jenny López, prometida de Jhonny Rivera

A pocos días de su boda, Jenny López despidió su soltería en medio de una llamativa celebración junto a varias amigas.

Lo más superlike

Influencer fallece tras comer alimento venenoso en video Viral

Influencer gastronómica muere tras consumir animal venenoso en video

La influencer gastronómica falleció días después de ingerir un animal altamente tóxico durante una grabación.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se besaron y ganaron una cena romántica por el público

Maluma y Yeison Jimenez Yeison Jiménez

Maluma puso a llorar a todos tras estrenar videoclip con Yeison Jiménez; reveló cómo fue su encuentro

Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar comparte romántico momento con Christian Nodal antes de su boda

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones