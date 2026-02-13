Aparece psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa a un mes de su muerte: escucha el audio

Yeison Jiménez continúa siendo tema de conversación en las redes sociales, esta vez por una psicofonía en la que se habría referido a su esposa, Sonia. El audio fue publicado justo después de que el artista cumpliera un mes de haber muerto.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

¿Qué dice la psicofonía de Yeison Jiménez sobre su esposa?

Desde el pasado 25 de enero John Parra, investigador paranormal y parapsicólogo, ha estado compartiendo por medio de la plataforma de videos TikTok una serie de segmentos de una sesión de hora y media que realizó para intentar comunicarse con Yeison Jiménez desde el más allá.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Aunque en un principio Parra no estaba seguro de haber logrado contacto con el difunto artista, a medida que avanza en su investigación realizando preguntas concretas sobre su vida con nombre completo y fecha de nacimiento asegura haber logrado una comunicación.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

En esta ocasión, el joven investigador compartió un segmento en el que el difunto artista se habría referido a su esposa Sonia, al mencionar lo mucho que la amaba y su deseo de ser perdonado por ella.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Palabras como "Te amo", "perdóname, Sonia", “es hermosa” se escucharon en esta nueva entrega que puso los pelos de punta a los internautas que han estado al pendiente de su investigación.

¿Cómo y cuándo murió Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiano?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero pocos minutos después de abordar su avioneta artista con matrícula N325FA. Según un informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la aeronave, que se encontraba al día con el cumplimiento de requisitos técnicos, no logró la altura necesaria para su correcto vuelo y terminó colisionando contra una vereda en Boyacá.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan aterradora coincidencia entre canción de Yeison Jiménez con Maluma y el día de su muerte

El artista iba junto a cuatro miembros de su equipo, además del piloto, quienes también corrieron con su misma suerte. Hasta el momento no se han revelado nuevos datos sobre este lamentable caso que continúa enlutando a todo un país.