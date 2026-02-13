Influencer gastronómica muere tras consumir animal venenoso en video

Una influencer gastronómica perdió la vida luego de consumir un animal altamente tóxico durante la grabación de uno de sus contenidos.

El hecho ocurrió el pasado 6 de febrero y ha generado conmoción en redes sociales, especialmente entre quienes seguían sus publicaciones sobre cocina y vida local.

De acuerdo con reportes locales, la creadora de contenido comenzó a sentirse mal poco después de ingerir el alimento que ella misma había preparado frente a la cámara. Tras perder el conocimiento, fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde permaneció hospitalizada durante dos días. Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Un amigo que la acompañaba y que también consumió el mismo animal sufrió complicaciones similares y murió posteriormente, según informaron medios de la región.

Muere influencer gastronómica luego de comer animal tóxico que ella misma cocinó. (Foto IA)

¿Quién es la influencer que falleció?

La víctima fue identificada como Emma Amit, una vlogger gastronómica filipina de 51 años.

En sus redes sociales compartía con frecuencia recetas y preparaciones caseras que solía cocinar no solo para ella, sino también para sus hijos, además de experiencias relacionadas con la recolección de productos del mar en su comunidad, ubicada en Puerto Princesa, Palawan.

Amit acostumbraba grabarse recolectando mariscos y otros animales marinos cerca de su vivienda, mostrando todo el proceso desde la captura hasta la preparación final. Su contenido, enfocado en la cocina local y tradicional, le permitió construir una audiencia interesada en la gastronomía regional.

Actualmente, su cuenta de Facebook —plataforma principal donde difundía sus videos— se encuentra restringida.

Tras su fallecimiento, uno de sus hijos se despidió de ella con un mensaje en redes sociales, generando aún más conmoción entre sus seguidores.

¿Qué animal tóxico consumió Emma Amit?

En el video que hoy circula ampliamente, se observa a Emma Amit recolectando varios animales marinos, entre ellos un cangrejo venenoso conocido popularmente como “cangrejo del diablo”. Posteriormente, la influencer aparece cocinando y comiendo el animal frente a la cámara.

Autoridades que investigaron el caso inspeccionaron su vivienda y encontraron siete caparazones del mismo tipo de cangrejo. Este espécimen es considerado uno de los más tóxicos en Filipinas, ya que contiene una combinación de sustancias potencialmente letales. Según reportes locales, su tasa de mortalidad puede alcanzar el 50 % en casos de intoxicación grave.