Alexa Torrex enfrentó a Juanse Laverde tras sentirse defraudada: "vas a salvar a Beba, falso"

Un nuevo cruce de palabras entre Juanse Laverde y Alexa Torrex volvió a llamar la atención dentro de La casa de los famosos y generó reacciones en redes sociales.

¿Cómo es la relación de Juanse Laverde y Alexa Torrex?

La relación entre Juanse Laverde y Alexa Torrex ha sido un tema central en la edición 2026 de La casa de los famosos, caracterizándose más por tensiones y conflictos del pasado que por un vínculo sentimental actual.

La relación de Juanse Laverde y Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Durante la convivencia, ambos han enfatizado que su convivencia no es la mejor. En varias ocasiones, Juanse destacó que no considera a Alexa su amiga y que no es alguien real. Torrex, por su parte, ha cuestionado la actitud 'defensiva' de Laverde.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Juanse Laverde?

Luego de ser nominados como líderes de la semana, Alexa y Juanse se vieron obligados a trabajar juntos. A partir de ello, pasaron de no hablarse, a tener que crear estrategias en conjunto.

Ante la dinámica, los habitantes tenían que ponerse de acuerdo para salvar a un nominado; la intención de Juanse chocó de frente con los intereses de Alexa.

Alexa Torrex y Juanse Laverde ganan beneficios en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Estos desacuerdos crearon un ambiente de tensión que concluyó en un fuerte enfrentamiento entre los participantes.

¿Por qué Juanse Laverde y Alexa Torrex se enfrentaron?

El enfrentamiento por el "trato incumplido" se dio cuando Alexa, acusó a Juanse de haber roto su promesa. Según afirmó la participante, Juanse había quedado en no salvar a la persona que ella nominara, decisión que no fue respetada.

Lo dije a las cámaras y dije: Juanse lo va a hacer. Me va a traicionar

Ante las acusaciones, Juanse se defendió. El partipante negó las declaraciones de su compañera, afirmando que su único trato había sido que Alexa tendría el poder de nominación y él, el de salvación. Laverde la tildó de maleducada y mentirosa.