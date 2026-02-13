Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Avendaño reveló su top de "muebles" en La casa de los famosos y lanzó indirecta a Valentino

Sofía Avendaño sorprendió al revelar quiénes son los "muebles" de esta temporada y lanzó un dardo directo a Valentino Lázaro.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Avendaño arremete contra Valentino.
Sofía Avendaño arremete contra Valentino Lázaro. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, habló en ¿Qué hay pa' dañar? sobre su paso por el reality y los habitantes que considera como "muebles" esta temporada.

Sofía Avendaño habló en ¿Qué hay pa' dañar?
Sofía Avendaño habló en ¿Qué hay pa' dañar? sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre los “muebles” de esta temporada de La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido dijo que a pesar de que no duró mucho tiempo en competencia, generó polémicas y tensiones dentro de la casa.

Según la modelo, ella fue un "mueble" pero útil, mientras que los "muebles" de esta temporada están un poco apagados.

Sofía dijo que entre su top de "muebles" de esta temporada tiene a Maiker Smith y Lorena Altamirano.

Avendaño aseguró que, aunque la gente le llama "mueble" a las personas que no entran en conflictos, hay personajes que figuraron en el programa sin necesidad de estar en enfrentamientos con los compañeros como lo hizo la exparticipante Norma Nivia.

Sofía también dijo que sentía pereza por Juanse Laverde por su forma de actuar, que Eidevin empezó muy bien y llamando la atención pero que ha bajado ese nivel y que ahora se concentra es en estar discutiendo con Nicolás Arrieta.

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre Valentino Lázaro?

Por otro lado, la influenciadora habló de Valentino Lázaro diciendo que cuando ella participó, él dijo que ella le causaba "cringe" y que ahora es al contrario, ella es la que siente "cringe" por él y por la forma en que está jugando.

Afirmó que Valentino es una persona que sabe mucho de redes sociales y de cómo mantener al público expectante y que eso lo hace un participante muy peligroso para sus compañeros.

Ayer se llevó a cabo la prueba de salvación entre los líderes Juanse Laverde y Alexa Torrex contra Valentino Lázaro y Beba, quienes fueron escogidos como los representantes de la habitación Calma para realizar esta prueba.

Juanse y Alexa fueron los ganadores y no se dejaron quitar el poder de salvación. Sin embargo, lejos de traer alegrías, esta victoria causó un enfrentamiento entre los líderes de la semana.

Alexa Torrex ha demostrado que su objetivo es Beba, pues ella misma fue quien la envió a placa.

Tras ganar la salvación, Alexa le advirtió a Juanse que no va a permitir que use la salvación para ayudar a Beba ya que ella lo salvó en una oportunidad.

Estas declaraciones no le gustaron a Juanse, quien aseguró que no tiene ningún acuerdo con Alexa.

La cucuteña, por su parte, afirma que ya tenían un pacto de respetar las decisiones del otro y que no lo estaba cumpliendo.

Hoy se conocerá al salvado por los líderes, quienes tendrán que tomar una decisión conjunta, además del equipo ganador de la prueba de beneficio y castigo.

Sofía Avendaño fue parte de la segunda temporada.
Sofía Avendaño fue parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
