El pasado 10 de enero el mundo de la música popular colombiana se vistió de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Yeison Jiménez tras un accidente aéreo que tuvo en la avioneta en la que se dirigía en Paipa, Boyacá.

Desde entonces, varios seguidores, allegados y reconocidas figuras que hacen parte den entretenimiento le han hecho un especial homenaje a Yeison Jiménez desde que se confirmó su muerte.

Por su parte, varios internautas han estado pendientes de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, quien ha enfrentado un desafortunado momento a nivel emocional tras su duelo por la muerte del artista. Así también, reapareció recientemente en redes con inesperado pronunciamiento.

¿Cómo reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez en sus redes sociales?

Cabe destacar que Sonia Restrepo se ha mantenido desde hace varios años lejos de la atención mediática, pues, suele mantener en privado los diferentes acontecimientos que realiza en su cotidianeidad mediante sus redes sociales.

Así reapareció la esposa de Yeison Jiménez en redes. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, Sonia reapareció recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta en la actualidad con 429 seguidores, con un cambio de fotografía en la que aparece junto a Yeison Jiménez.

En la fotografía se refleja que Yeison y Sonia tuvieron la oportunidad de vivir un gratificante momento, al destacarse como una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento.

Anteriormente, la esposa de Yeison Jiménez tenía una fotografía en sus redes sociales en la que aparecía sola en el que se refleja que estaba vestida de negro.

Desde luego, varios allegados, celebridades e internautas, le han enviado todo su apoyo a Sonia Restrepo por el difícil momento que ha enfrentado a nivel emocional tras el fallecimiento de Yeison Jiménez.

¿Cuáles han sido los homenajes que le han hecho a Yeison Jiménez en las últimas semanas?

Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, el recordado artista ha recibido múltiples homenajes. El primero fue en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, en el que asistieron varios artistas que hacen parte del género popular.

Estos han sido los homenajes que le han hecho a Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

Así también, varios intérpretes le compusieron la canción llamada: ‘Aventurero en el cielo’. De igual modo, el pasado 31 de enero, Yeison fue homenajeado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.