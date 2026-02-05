WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

WhatsApp, una de las plataformas de mensajería más populares, ofrece herramientas para identificar si alguien no autorizado está accediendo a los chats, sin embargo, ante la preocupación de los usuarios existe una forma de identificarlo fácilmente.

¿Cómo identificar si extraños revisan tus chats de WhatsApp?

Una de las primeras medidas a tomar en cuenta es revisar los dispositivos vinculados y mantener medidas de seguridad activas puede prevenir robos de información, suplantación de identidad o estafas.

Ante accesos sospechosos, se recomienda cambiar la contraseña y activar la verificación en dos pasos. Además, WhatsApp permite monitorear los dispositivos que tienen acceso a la cuenta desde la sección de 'Dispositivos vinculados'.

Para acceder, solo hay que abrir la app, tocar el ícono de tres puntos y seleccionar la opción correspondiente. Allí aparece una lista con computadoras, tabletas o navegadores que están conectados a la cuenta.

WhatsApp: identifica dispositivos vinculados y evita accesos desconocidos. (Foto: Freepik)

Si se identifica un dispositivo desconocido, WhatsApp permite cerrar la sesión de inmediato señalando sobre el equipo y seleccionando: Cerrar sesión.

Además, WhatsApp desconecta automáticamente aquellos dispositivos inactivos por 30 días, lo que genera un nivel extra de seguridad.

¿Para qué sirven los dispositivos vinculados en WhatsApp?

Esta función no solo ayuda a proteger la cuenta, sino que también mejora la experiencia de uso.

Permite enviar mensajes, compartir archivos y hacer llamadas o videollamadas grupales desde computadoras y tabletas, incluso si el teléfono está apagado.

Además, los dispositivos se desconectan automáticamente si el celular no se usa durante más de 14 días.

Sin embargo, existen limitaciones. Desde un dispositivo vinculado no se puede ver la ubicación en tiempo real, crear listas de difusión ni interactuar con empresas mediante WhatsApp Flows.

La vinculación solo es posible usando el código QR oficial o con número de teléfono en la app oficial, evitando métodos externos que puedan poner en riesgo la información.

También es importante, que también existen herramientas no autorizadas para conectar con WhatsApp, pero puede derivar otras consecuencias como la exposición de la información e incluso se puede perder la cuenta.

WhatsApp podría bloquear la cuenta si detecta accesos desde apps externas. Por eso, es importante mantener la app oficial y revisar los dispositivos vinculados es clave para proteger la privacidad.