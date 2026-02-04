Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

En las últimas semanas, varios televidentes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la expectativa de las celebridades que harán parte de la edición de MasterChef Celebrity 2026, una producción del Canal RCN.

Por esta razón, te contaremos qué famosos harán parte de la cocina más famosa del país, quienes no solo cautivarán con su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, con el talento de 24 celebridades que harán parte de la competencia.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2026?

Tras el anuncio de la próxima edición de MasterChef Celebrity 2026, te contaremos qué celebridades harán parte de la cocina más famosa del país, en la que cada talento cautivará con su talento en la cocina:

Estas 24 celebridades harán parte de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Lina Tejeiro: actriz, empresaria y creadora de contenido digital, demostrará que su talento va más allá de lo artístico, pues cautivará con sus múltiples talentos gastronómicos.

actriz, empresaria y creadora de contenido digital, demostrará que su talento va más allá de lo artístico, pues cautivará con sus múltiples talentos gastronómicos. Angélica Blandón: una de las actrices colombianas más destacas del país llega a la cocina más famosa del país para cautivar con innovadoras recetas.

una de las actrices colombianas más destacas del país llega a la cocina más famosa del país para cautivar con innovadoras recetas. Verónica Orozco: reconocida por su participación en ‘Las de siempre’, ‘Francisco el matemático y ‘A corazón abierto’, producciones del Canal RCN, llega a MasterChef Celebrity 2026.

reconocida por su participación en ‘Las de siempre’, ‘Francisco el matemático y ‘A corazón abierto’, producciones del Canal RCN, llega a MasterChef Celebrity 2026. Diana Mina : modelo, exseñorita Bogotá y presentadora de televisión, se unirá al elenco de celebridades en estar en la casa más famosa del país.

: modelo, exseñorita Bogotá y presentadora de televisión, se unirá al elenco de celebridades en estar en la casa más famosa del país. Marcela Carvajal : otras de las actrices más destacas del país por su gran habilidad en el campo artístico se une al elenco de MasterChef Celebrity 2026 para demostrar que otro de sus grandes talentos es la cocina.

: otras de las actrices más destacas del país por su gran habilidad en el campo artístico se une al elenco de MasterChef Celebrity 2026 para demostrar que otro de sus grandes talentos es la cocina. Martha Restrepo: oriunda de Medellín y con gran talento en la actuación, llega a la cocina más famosa del país.

oriunda de Medellín y con gran talento en la actuación, llega a la cocina más famosa del país. Milena López : reconocida creadora de contenido digital y empresaria, demostrará que la cocina es otra de sus principales fuentes de inspiración.

: reconocida creadora de contenido digital y empresaria, demostrará que la cocina es otra de sus principales fuentes de inspiración. Paula Galindo (Pautips) : se une a la cocina de MasterChef Celebrity 2026: Paulina Galindo, más conocida como Pautips, quien se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país.

: se une a la cocina de MasterChef Celebrity 2026: Paulina Galindo, más conocida como Pautips, quien se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país. Virginia Lizcano: la comedia se unirá a la cocina más famosa del país con la participación de Virginia, quien ha demostrado que el buen sentido del humor será imprescindible dentro de la competencia.

la comedia se unirá a la cocina más famosa del país con la participación de Virginia, quien ha demostrado que el buen sentido del humor será imprescindible dentro de la competencia. Julieta Piñeres: con una amplia trayectoria profesional en la televisión al ser una de las periodistas y presentadoras más famosas del país, se unirá al elenco de MasterChef 2026.

con una amplia trayectoria profesional en la televisión al ser una de las periodistas y presentadoras más famosas del país, se unirá al elenco de MasterChef 2026. Mariana Mozo: joven, bella y talentosa, Mariana se ha consolidado como una de las actrices con gran influencia en el país, quien cautivará con su participación en la competencia.



joven, bella y talentosa, Mariana se ha consolidado como una de las actrices con gran influencia en el país, quien cautivará con su participación en la competencia. Luisa Vergara: actriz y comediante colombiana quien ha tenido la oportunidad en demostrar que el buen sentido del humor, generarán gran expectativa en la cocina de MasterChef Celebrity 2026.

actriz y comediante colombiana quien ha tenido la oportunidad en demostrar que el buen sentido del humor, generarán gran expectativa en la cocina de MasterChef Celebrity 2026. Sebastián Villalobos: uno de los primeros creadores de contenido digital colombiano se unirá a la cocina de MasterChef Celebrity, demostrando que la creatividad hace parte de su personalidad.

uno de los primeros creadores de contenido digital colombiano se unirá a la cocina de MasterChef Celebrity, demostrando que la creatividad hace parte de su personalidad. Luciano D'Alessandro: reconocido actor venezolano que genera altas expectativas por parte del público, no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por su participación en la cocina más famosa del país.

reconocido actor venezolano que genera altas expectativas por parte del público, no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por su participación en la cocina más famosa del país. Emmanuel Restrepo: recordado por darle vida al personaje de Carmelo en la producción de ‘Rigo’ Canal RCN, el actor cautivará con su espontaneidad y múltiples talentos.

recordado por darle vida al personaje de Carmelo en la producción de ‘Rigo’ Canal RCN, el actor cautivará con su espontaneidad y múltiples talentos. Emiro Navarro: uno de los creadores de contenido digital más destacados del país y recordado por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Emiro cautivará con su carisma y arrolladora personalidad.

uno de los creadores de contenido digital más destacados del país y recordado por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Emiro cautivará con su carisma y arrolladora personalidad. Robert Farah: uno de los tenistas más destacados del país llega a la cocina más famosa del país, quien llenará de expectativa al demostrar que demostrará todo su potencial en la cocina.

uno de los tenistas más destacados del país llega a la cocina más famosa del país, quien llenará de expectativa al demostrar que demostrará todo su potencial en la cocina. Jimmy Vásquez: reconocido actor de teatro y televisión, Jimmy sorprenderá a los televidentes con su gran participación en MasterChef Celebrity 2026.

reconocido actor de teatro y televisión, Jimmy sorprenderá a los televidentes con su gran participación en MasterChef Celebrity 2026. Sebastián Vega: actor, director y creador de contenido digital, Sebastián Vega llega a la competencia para cautivar con sus múltiples talentos.

actor, director y creador de contenido digital, Sebastián Vega llega a la competencia para cautivar con sus múltiples talentos. Víctor Tarazona: con una amplia trayectoria profesional en la actuación, Víctor Tarazona sorprenderá con los múltiples aprendizajes que tendrá en la cocina de MasterChef Celebrity 2026.

con una amplia trayectoria profesional en la actuación, Víctor Tarazona sorprenderá con los múltiples aprendizajes que tendrá en la cocina de MasterChef Celebrity 2026. Iván Marín: comediante, actor y escritor, Iván Marín, sorprenderá a los televidentes con su gran talento en la cocina.

comediante, actor y escritor, Iván Marín, sorprenderá a los televidentes con su gran talento en la cocina. Tuto Patiño: recordado por su participación en importantes producciones, el actor demostrará que también estará hecho para la cocina.

recordado por su participación en importantes producciones, el actor demostrará que también estará hecho para la cocina. Hugo Gómez: con una trayectoria profesional de más de 50 años en la televisión colombiana, el actor se une al elenco de MasterChef Celebrity 2026.

con una trayectoria profesional de más de 50 años en la televisión colombiana, el actor se une al elenco de MasterChef Celebrity 2026. Gustavo Bernarte: uno de los comediantes colombianos más influyentes del país, demostrará que el buen sentido del humor serán claves en la competencia.

¿Cuántas celebridades estarán en la cocina de MasterChef Celebrity 2026? | Foto: Canal RCN

¿Por qué razón los televidentes no se pueden perder MasterChef 2026?

Con la conducción de la reconocida presentadora colombiana Claudia Bahamón y con la participación del jurado conformado por: Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, los televidentes tendrán la opotunidad de ver todo el avance de las 24 celebridades que estarán en la competencia.

Esto se espera de ¡MasterChef Celebrity 2026! | Foto: Canal RCN

Desde luego, esta próxima edición de MasterChef Celebrity 2026 traerá múltiples acontecimientos, donde las estrategias, técnicas y elaboración de platillos de alta cocina, cautivarán a los espectadores próximamente. ¡No te la pierdas por el Canal RCN!